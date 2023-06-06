中汽协：4月中国汽车整车进口量环比小幅增长
2023年06月06日18:41 | 来源：人民网
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人民网北京6月6日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会公众号消息，2023年4月，汽车整车进口表现好于上月，整车进口量环比小幅增长，同比快速下降。
数据显示，2023年4月，整车进口量环比增长6.2万辆，环比增长8.8%，同比下降32.6%；整车进口金额36.4亿美元，环比下降3.5%，同比下降40.9%。
2023年1至4月，中国汽车整车共进口22.5万辆，同比下降28.9%；整车进口金额236.7亿美元，同比下降26.5%。
2023年4月，在汽车主要进口品种中，与上月相比，轿车、小型客车进口量均有所增长，越野车进口量快速下降；与上年同期相比，轿车、小型客车、越野车进口量均明显下降，其中越野车降幅最为明显。上述三大类汽车品种占中国汽车进口总量的91.8%。
此外，2023年1至4月，与上年同期相比，轿车、越野车和小型客车进口量均明显下降。上述三大类汽车品种占中国汽车进口总量的91.1%。
(责编：王连香、吕骞)
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