人民网北京6月6日电 （记者王震）据“国家税务总局”微信公号消息，今年以来，按照党中央、国务院决策部署，税务总局会同财政部等部门先后发布了一系列延续优化创新实施的税费优惠政策。为方便经营主体及时了解适用税费优惠政策，税务总局对这些延续优化创新实施的税费优惠政策进行了梳理，形成增值税小规模纳税人减征增值税政策指引。

享受主体：增值税小规模纳税人

优惠内容：自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

享受条件：1、增值税小规模纳税人；2、增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入；3、按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人，在预缴地实现的月销售额超过10万元的，适用3%预征率的预缴增值税项目。

政策依据：《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（2023年第1号）、《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》（2023年第1号）。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经