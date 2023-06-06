人民网北京6月6日电 （记者赵竹青）记者近日从中国科学院主办的“RISC-V开源处理器芯片生态发展论坛”获悉，我国在开源芯片相关领域已取得“香山”开源高性能RISC-V处理器核与“傲来”RISC-V原生操作系统等成果。

中国科学院计算技术研究所副所长包云岗介绍，指令集实际上是一种标准规范。他用螺钉螺母来打比方：“相当于我们约定好了尺寸，不同公司的螺钉螺母就能拧到一起。过去，指令集都属于公司私有，而RISC-V这个指令集开放共享，全世界任何人都可以免费使用。”

包云岗介绍，在中国科学院先导专项支持下，计算技术研究所已于2021年成功研制出第一代“香山”（雁栖湖架构）RISC-V处理器核。目前，第二代“香山”（南湖架构）处理器核已完成产品化改造并交付首批用户，第三代“香山”（昆明湖架构）处理器也在设计中。

芯片的应用，离不开与之配套的操作系统。中国科学院软件研究所副所长、总工程师武延军介绍，“傲来”RISC-V原生操作系统已形成基于OpenEuler的社区参考版本，并覆盖服务器、移动和物联网等全应用领域。

记者了解到，中国科学院2022年已支持软件研究所、计算技术研究所、空天信息创新研究院等单位，共同研发RISC-V通用工具软件、核心基础软件、跨层优化框架等，力图为低功耗到高性能的全应用场景提供软件环境支撑。

中国科学院副院长、党组副书记阴和俊表示，中国科学院愿与全球各方一道，坚持“开放包容、共享共赢”的发展理念，深耕中国开源芯片创新沃土。

(责编：赵竹青、吕骞)

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