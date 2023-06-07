人民网北京6月7日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计6月7日08时至8日08时，黑龙江中南部、吉林中部、辽宁中北部和西部、河北中南部和东北部、山东北部、河南北部、福建西部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气；吉林东部、辽宁东部、安徽南部、江苏南部、上海、湖北南部、湖南东北部和南部、江西中北部和西南部、浙江、福建北部、四川南部、贵州中西部和东北部、云南西部和东北部、广西东部和南部、广东中西部、海南岛中西部和东北部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20-50毫米，局地可达60毫米以上。

预计，强对流的主要影响时段为今天午后至夜间。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风准备工作，气象部门做好人工防雹作业准备；

2.户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物；

3.驱赶家禽、牲畜进入有顶蓬的场所，关好门窗加固棚舍；

4.相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品；

5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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