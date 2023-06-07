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山东省邮政管理局部署开展全省寄递安全专项行动

2023年06月07日09:39 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者杨虞波罗）为落实国家邮政局和省政府安委会安全生产月活动部署，近日，山东省邮政管理局召开全省寄递安全专项行动部署会，部署扎实开展行业安全生产大检查，提升监督执法效能，确保全省行业安全生产形势持续稳定向好。

山东省邮政管理局要求，要严格落实安全生产15条硬措施，聚焦重点环节、重点部位，全面排查、逐项整改，提升安全生产防范能力。要加强安全监管，建立每月一次全面排查、每季度一次重点抽查、每半年一次专题督查、每年一次综合检查的“四个一”督导检查机制，严格执行“查、改、督、消”闭环管理。要把安全责任落到实处，各市局要严格落实安全生产责任制度，推动安全生产“四个责任”全面落地见效。各企业要严格落实全员安全生产岗位责任制，真正把安全责任落实到每一个场地、每一个班组、每一个岗位。

山东省邮政管理局强调，要进一步明确工作重点，加强日常调度，着力推动全省行业安全生产形势持续稳定向好，保障寄递渠道安全畅通。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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