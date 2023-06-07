人民网北京6月7日电 （记者杨虞波罗）中央气象台发布的最新一期全国夏收夏种气象服务专报显示，6月7日至9日麦收区多晴好天气，利于小麦抢收和晾晒。建议麦收区加强农机调度，确保成熟地块应收尽收、适收快收，并做好已收小麦的摊晾、通风储存工作；新疆麦区需防范干热风的不利影响。

据农业农村部农情调度，截至6月5日，全国已收获冬小麦面积1.22亿亩，收获进度过四成。

预计6月7日至9日，夏收区大部多晴好天气，利于抢晴收晒已成熟冬小麦和加快夏收进度；河南、陕西等地前期降水偏多地区的低洼麦田渍涝将减轻，为麦收机械化作业逐步创造条件。未来三天，河北中东部和南部、河南北部、山西东南部、山东西部、安徽东部等地的局部地区将有雷暴大风或冰雹等强对流天气，冬小麦点片倒伏风险较高，对未成熟小麦籽粒充分灌浆不利，并将增加已成熟小麦机收难度。6月7日至14日，华北、黄淮、新疆等地部分地区将有35℃以上高温天气，局地日最高气温在37℃以上，上述地区堆积的湿麦发热霉变的风险较高，新疆冬小麦遭受干热风灾害的风险也较高。

气象部门建议，河南、安徽、江苏、陕西、山东等地麦收区做好农机调度，抓住晴好天气抢收，确保成熟地块应收尽收、适收快收；对已收获小麦做好科学摊晾、通风储存工作；对已成熟的小麦倒伏地块及时人工抢收，减轻损失；对未成熟倒伏小麦做好科学管理，不盲目扶直。夏播区要趁墒播种，应播尽播。新疆干热风灾害风险高的麦区应抓好肥水运筹和“一喷三防”工作，根据麦田土壤墒情适时灌水，防止灌浆期干旱和早衰。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经