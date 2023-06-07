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国资委：全力保障迎峰度夏能源电力安全可靠供应

2023年06月07日09:23 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者王仁宏）据国资委网站消息，近日，国资委在广州组织召开部分中央企业迎峰度夏能源电力保供专题会，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，督促指导中央企业带头做好迎峰度夏能源电力保供工作。

会议指出，近年来，中央企业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照国资委工作要求，把能源电力保供作为一项重要的政治任务，全力增产增供稳价，有力保障了能源电力稳定供应和经济社会稳定运行。

会议要求，各中央企业要深刻认识到能源保供事关人民群众切身利益和经济社会发展大局，做好能源保供工作责任重大，意义重大，既要立足当前迎峰度夏保供安全，也要着眼保供长效机制建设，持续提升中央企业在能源电力保供方面的支撑和兜底作用。煤炭、石油石化企业要着力提高电煤和天然气供应能力，发电企业要应发尽发、多发满发，电网企业要坚守电网安全生命线和民生用电底线，全力保障迎峰度夏能源电力安全可靠供应。

(责编：王仁宏、吕骞)
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