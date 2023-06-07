江南华南等地部分地区将有大到暴雨 京津冀等地有高温天气
2023年06月07日08:08 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，7-9日，江南、华南、云贵高原、四川南部等地有中到大雨，局地有暴雨，小时雨量20-50毫米，局地可达60毫米以上；华北、黄淮、东北地区等地有阵雨或雷阵雨，局地伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气。10-14日，四川西部和南部、云南、江南南部、华南等地有中到大雨，局地有暴雨。
7-9日，北京、天津、河北中南部、河南、山东北部和西部、湖北西部、新疆等地有1-3天的35℃以上高温天气，部分地区高温超过37℃。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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