人民网北京6月7日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，7-9日，江南、华南、云贵高原、四川南部等地有中到大雨，局地有暴雨，小时雨量20-50毫米，局地可达60毫米以上；华北、黄淮、东北地区等地有阵雨或雷阵雨，局地伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气。10-14日，四川西部和南部、云南、江南南部、华南等地有中到大雨，局地有暴雨。

7-9日，北京、天津、河北中南部、河南、山东北部和西部、湖北西部、新疆等地有1-3天的35℃以上高温天气，部分地区高温超过37℃。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经