今年第3号台风“古超”向西偏北方向移动
2023年06月07日08:12 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第3号台风“古超”（热带风暴级）的中心今天早晨（北京时，下同）5点钟位于菲律宾马尼拉偏东方向约1480公里的洋面上，就是北纬14.7度、东经134.7度，中心附近最大风力有8级（20米/秒），中心最低气压为998百帕，七级风圈半径120-200公里。
预计，“古超”将以每小时15-20公里的速度向西偏北方向移动，强度逐渐增强，9日夜间开始转向北偏东方向移动，强度逐渐减弱。
受“古超”影响，6月7日白天至12日，菲律宾以东洋面、巴士海峡以东洋面、琉球群岛以东洋面将有7-11级、阵风12-13级大风，“古超”中心经过的附近海域风力可达12-14级、阵风15-16级，请过往船只注意航行安全。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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