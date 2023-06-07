人民网北京6月7日电 （记者杨虞波罗）近日，上海市政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》（以下简称《行动计划》），从围绕强链升级行动、强基筑底行动、数字蝶变行动、绿色领跑行动、企业成长行动、空间扩展行动等6方面提出22项重点任务，邮政业与制造业融合发展添动力。

《行动计划》要求，一是要培育壮大专业服务机构。放大进口博览会、工业博览会等平台溢出效应，发挥各类专业平台功能，推动先进制造业和现代服务业融合共进。每年遴选市级服务型制造企业平台20家以上，每年新增市级设计创新中心50家以上。二是要加快绿色低碳技术研发应用。推进重点行业节能降碳，健全绿色制造体系。三是要打造一流领航企业。做强“专精特新”企业集群。四是要建设产业园区2.0版。高标准建设特色产业园区，融合科技链、产业链、资金链和人才链，提升软硬件支撑，加快向集群化、生态化、融合化发展，实际特色产业园区达到60个左右。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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