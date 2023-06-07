人民网北京6月7日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，为进一步推进客票服务创新升级，满足旅客差异化出行需求，6月6日起，中国铁路昆明局集团有限公司推出昆大丽旅游计次票。

计次票类型为昆大丽旅游计次票含昆明（昆明南）—大理、大理—丽江、丽江—昆明（昆明南）三段行程各1张车票，价格为425元，席别仅限二等座。

旅客购买后，可通过席位预约和直接刷证两种方式，在7天有效期内任何时段乘坐产品指定席别的列车，完成“昆明（昆明南）—大理”“大理—丽江”“丽江—昆明（昆明南）”三段各1次行程。

相对于定时购买昆明、大理、丽江间出行车票，旅游计次票出行选择更加丰富、旅行时间更加自由，可较好地满足自由行游客出行需求。

旅客可通过铁路12306网站或铁路12306App购买昆大丽旅游计次票。

购买人条件：昆大丽旅游计次票实名购买使用，仅向已通过身份信息及手机号码核验的12306注册用户开放，注册用户可为本人和本人账户下已通过身份信息及手机号码核验的乘车人购买。

购买数量：同一乘车人最多只能同时购买一个相同产品。

据介绍，购买产品后，需在30天内（含当天）启用乘车，30天内未乘车的，产品自动失效并全额退款。产品仅限乘车人本人使用，不能转让或共用,；仅限在购买时指定的发到站使用，预约或乘坐购买时指定的席别，不得在中途站上下车或越站使用，不得跨席别使用。

(责编：王连香、吕骞)

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