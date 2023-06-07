人民网北京6月7日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为更好地发挥计量对输配电装备产业的技术支撑和保障作用，提升国家输配电装备产业核心竞争力，近日，市场监管总局正式批准依托西安高压电器研究院有限责任公司成立国家输配电装备产业计量测试中心。

科技改变生活，电力驱动世界。电力开启了人类文明发展进程新的篇章。输配电装备包括开关设备、变压器设备、电力电子装置、避雷器、互感器等，广泛应用于能源领域的智能电网、核电、风能、太阳能和其它新能源领域。伴随着电力行业的快速发展，我国建立了完备的输配电装备产业链，成为关系国家能源安全、国计民生的重要保障。随着能源结构转型带来的新型电力系统建设发展，对整个输配电装备产业链尤其是电力装备的制造以及计量测试提出了更高的要求。计量是高端输配电装备零部件设计、生产加工、检验检测和产品组装各工序的技术基础，也是实现产业技术创新的重要保障。

国家输配电装备产业计量测试中心于2018年1月获总局批筹建。筹建期间，中心将关键参数及量传能力覆盖到全产业链的各个环节，有效实现了输配电装备先进测量体系的初步建立，持续推动我国输配电装备产业计量测试技术不断进步。目前，中心产业校准能力已达61项，涵盖了110类关键参数测试能力、700个产品标准参数测量能力，研发出具有关键参数参量量传能力的测量设备25台套，发表技术论文133篇，获得授权专利共计79项、软件著作权26项，获得各级政府、行业及集团科技奖项共计44项。中心紧密结合产业需求，针对产业关键共性计量技术、前瞻性测试技术等开展科研项目攻关，形成了一批高质量的科技成果。例如，依据氨质谱检漏法研发出专用测量设备，将GIS设备和GIL母线气密性测量准确度提高了50倍；研制出专用量规可方便快捷地测量所有电压等级的盘型悬式绝缘子，为绝缘子与电力金具的互联互换打下坚实基础；研发出8MW及以下（风光）储能变流器设备电性能测试平台，解决了储能设备电性能测试、储能系统电网适应性及防孤岛测试等产业难题。

据介绍，下一步，国家输配电装备产业计量测试中心将持续关注产业链技术难题，提供覆盖全产业链、产品全寿命周期、全溯源链的计量测试服务，以构建新型电力系统和推进绿色能源变革为契机，持续助力国家输配电装备产业数字化转型和高质量发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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