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市场监管总局启动国家计量基准现场复核检查工作

2023年06月07日08:46 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者杨曦）近日，市场监管总局办公厅印发《关于开展国家计量基准现场复核检查的通知》（以下简称《通知》），对国家计量基准现场复核检查工作作出部署。

《通知》指出，国家计量基准是统一全国量值的源头。开展国家计量基准复核检查是贯彻落实《计量发展规划（2021—2035）》， 加强计量能力建设，完善国家计量基准体系的重要举措。组织国家计量基准现场复核检查工作有利于全面掌握国家计量基准的保存、使用、维护、管理和技术能力持续保持情况，督促保存单位落实主体责任，验证国家计量基准技术能力，保障国家计量单位制的统一和全国量值的准确可靠。

《通知》要求，除2023年新批准和升级改造的国家计量基准外，其他国家计量基准全部纳入现场复核检查范围。此次国家计量基准现场复核检查工作分为动员部署、量值核查实验、现场复核检查、后续整改、总结报告五个阶段。根据现场复核检查结论，对于现场复核检查合格的国家计量基准，给予通过；对于技术水平落后，不适应计量工作需要的国家计量基准，专家组提出废除建议。对于现场复核检查有缺陷的国家计量基准，保存单位要在规定的期限内完成整改。

(责编：杨曦、吕骞)
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