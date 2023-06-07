人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

青海省邮政管理局联合相关部门调研“客货邮”融合发展情况

2023年06月07日09:35 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月7日电 （记者杨虞波罗）近日，青海省邮政管理局、省交通运输厅、省公安厅以及省邮政分公司组成联合调研组，到黄南藏族自治州各市县和海东市循化县，调研“客货邮”融合发展情况。

调研组实地走访了黄南藏族自治州同仁市黄乃亥乡、兰采乡和河南县、泽库县等地。黄南州按照“召开专题部署会议-实地调研明确合作路线-因地制宜分类推进-边合作边完善”的工作思路，稳步推进“客货邮”融合发展各项工作。截至目前，同仁-黄乃亥乡、尖扎-昂拉乡等6条“客货邮”融合线路正常运行，平均每月代运代投快件8000余件，今年为企业节约运输成本2万余元。调研组对黄南局工作成效给予肯定。

调研组深入黄南州河南县邮政分公司、县交通客运公司，详细了解“客货邮”融合发展情况，对进一步完善相关工作提出建议，与藏族群众面对面交流，了解群众用邮需求，并听取意见建议。调研组还在泽库县组织召开“客货邮”融合发展工作座谈会，听取县政府、交通运输局、公安局、邮政管理局以及企业“客货邮”融合发展工作汇报，深入座谈交流，要求各部门切实提高政治站位，完善统一高效的部门沟通协作机制，推动“客货邮”融合发展提速增效，更好满足农牧民群众寄递需求。

调研组还深入海东市循化县查汗都斯乡邮政所、查汗都斯乡红光村村邮站、循化县统仓共配场地等场所，详细了解农村寄递物流体系建设、通村客车运营和邮政、快递企业运营情况，要求进一步凝聚合力，强化多元协同，深化“邮快合作”，推动“客货邮”深度融合发展。

青海省邮政管理局表示，下一步，将认真落实国家邮政局和省委、省政府工作部署，加强协调联动，不断总结经验，畅通农产品上行、消费品下乡双向流通渠道，为农业农村现代化贡献行业力量。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国气象局：6月7日至9日麦收区多晴好天气 利于小麦抢收和晾晒
　　人民网北京6月7日电 （记者杨虞波罗）中央气象台发布的最新一期全国夏收夏种气象服务专报显示，6月7日至9日麦收区多晴好天气，利于小麦抢收和晾晒。建议麦收区加强农机调度，确保成熟地块应收尽收、适收快收，并做好已收小麦的摊晾、通风储存工作；新疆麦区需防范干热风的不利影响。…
山东省邮政管理局部署开展全省寄递安全专项行动
　　人民网北京6月7日电 （记者杨虞波罗）为落实国家邮政局和省政府安委会安全生产月活动部署，近日，山东省邮政管理局召开全省寄递安全专项行动部署会，部署扎实开展行业安全生产大检查，提升监督执法效能，确保全省行业安全生产形势持续稳定向好。 山东省邮政管理局要求，要严格落实安全生产15条硬措施，聚焦重点环节、重点部位，全面排查、逐项整改，提升安全生产防范能力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部