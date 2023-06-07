人民网北京6月7日电 （记者杨虞波罗）近日，青海省邮政管理局、省交通运输厅、省公安厅以及省邮政分公司组成联合调研组，到黄南藏族自治州各市县和海东市循化县，调研“客货邮”融合发展情况。

调研组实地走访了黄南藏族自治州同仁市黄乃亥乡、兰采乡和河南县、泽库县等地。黄南州按照“召开专题部署会议-实地调研明确合作路线-因地制宜分类推进-边合作边完善”的工作思路，稳步推进“客货邮”融合发展各项工作。截至目前，同仁-黄乃亥乡、尖扎-昂拉乡等6条“客货邮”融合线路正常运行，平均每月代运代投快件8000余件，今年为企业节约运输成本2万余元。调研组对黄南局工作成效给予肯定。

调研组深入黄南州河南县邮政分公司、县交通客运公司，详细了解“客货邮”融合发展情况，对进一步完善相关工作提出建议，与藏族群众面对面交流，了解群众用邮需求，并听取意见建议。调研组还在泽库县组织召开“客货邮”融合发展工作座谈会，听取县政府、交通运输局、公安局、邮政管理局以及企业“客货邮”融合发展工作汇报，深入座谈交流，要求各部门切实提高政治站位，完善统一高效的部门沟通协作机制，推动“客货邮”融合发展提速增效，更好满足农牧民群众寄递需求。

调研组还深入海东市循化县查汗都斯乡邮政所、查汗都斯乡红光村村邮站、循化县统仓共配场地等场所，详细了解农村寄递物流体系建设、通村客车运营和邮政、快递企业运营情况，要求进一步凝聚合力，强化多元协同，深化“邮快合作”，推动“客货邮”深度融合发展。

青海省邮政管理局表示，下一步，将认真落实国家邮政局和省委、省政府工作部署，加强协调联动，不断总结经验，畅通农产品上行、消费品下乡双向流通渠道，为农业农村现代化贡献行业力量。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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