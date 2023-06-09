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国家金融监督管理总局：发展普惠金融 助力市场主体提信心添活力

2023年06月09日10:19 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者杜燕飞）“今年以来，我国经济发展回升向好态势持续巩固，市场需求逐步恢复，积极因素不断增多，彰显出强大的韧性和活力。”国家金融监督管理总局局长李云泽8日在第十四届陆家嘴论坛上表示，大力发展普惠金融，助力市场主体提信心、添活力。

国家金融监督管理总局局长李云泽。图片来源：国家金融监督管理总局官网

国家金融监督管理总局局长李云泽。图片来源：国家金融监督管理总局官网

在提升服务实体经济有效性方面，李云泽认为，经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。国家金融监督管理总局将紧抓恢复和扩大有效需求这个关键，持续优化和改善金融服务。

李云泽表示，要加大新型消费和服务消费金融支持，促进新能源汽车、绿色家电等大宗消费。强化对投资的融资保障，支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。改进对外贸易信贷和出口信用保险服务，助力企业稳订单拓市场。紧随新一轮科技革命步伐，加大对高水平科技自立自强的支持力度，促进“科技—产业—金融”良性循环。抓住新领域新赛道蕴藏的新机遇，持续增加先进制造业、战略性新兴产业、传统产业转型升级等重点领域金融供给，有力支持加快建设现代化产业体系。要坚持“两个毫不动摇”，优化民间投融资环境，强化民营企业金融服务，呵护好民营企业创业发展的激情。要大力发展普惠金融，助力市场主体提信心、添活力。

在深化重点领域改革促发展方面，李云泽强调，解决影响和制约金融业发展的难题，必须坚定不移深化改革。国家金融监督管理总局将以金融体系结构调整优化为重点，持续优化融资结构和金融机构体系、市场体系、产品体系，进一步提升金融服务实体经济的适配性。引导金融机构牢固树立正确经营观、业绩观和风险观，强化公司治理、转换经营机制、完善管理流程，加快建立中国特色现代金融企业制度。

“监管体制改革是金融改革的重要一环。我们将以自身机构改革为契机，切实转变职能、提升效能、改进作风，用铁肩膀挑起监管重担。持续优化制度供给，积极推动法律法规‘立改废释’，与时俱进完善审慎监管规则，该管的坚决管住，该放的有序放开，切实促进金融业稳定健康发展。”李云泽说。

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(责编：孙红丽、吕骞)
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