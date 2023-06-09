人民网北京6月9日电 （记者申佳平）据中国商用飞机有限责任公司（以下简称“中国商飞”）官网消息，近期有不法分子假冒中国商飞开发一款名为“大飞机”APP程序，并在其中发布“中国商飞小额期权”“中国商飞股份期权”“ARJ21私募基金”“C919私募基金”“CR929小额基金”等虚假投资理财项目。对此，中国商飞发布《关于不法分子假冒中国商飞名义行骗的严正声明》（以下简称《声明》）并强调，此行为严重侵害了公司商誉，构成侵权，更是蓄意欺诈，损害公众利益，涉嫌刑事犯罪。

《声明》介绍，中国商飞的官方网站为http:// www.comac.cc，官方微信公众号名称“大飞机”（微信号：comacnews），官方微博名称“中国商飞”，官方抖音账号为“大飞机”（抖音号：951239838）。公司及所属单位未授权或利用其他网站、APP、微信公众号、微博等线上形式以“中国商飞”、“C919”、“ARJ21”、“CR929”的名义销售投资理财产品，也从未组织开展任何线下投资理财推广活动。

《声明》指出，不法分子利用“大飞机”APP程序所实施的一切行为和发布的一切内容，均与中国商飞及所属单位没有任何关联，请投资者提高警惕，谨慎区分，注意防骗。如已遭受损失的，应立即向公安机关报案。

《声明》同时强调，对假冒中国商飞及所属单位名义进行欺诈以及其他一切侵犯中国商飞及所属单位合法权益的非法行为，一经发现，中国商飞将坚决通过法律途径维护自身合法权益。郑重告诫假冒中国商飞名义实施欺诈及其他违法活动的组织和个人，立即停止一切非法行为。

(责编：申佳平、高雷)

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