车柯蒙

近日，中国注册税务师协会在北京召开全国税务师行业警示教育大会。会议通报了有关违法违规典型案例，明确了进一步加强行业自律的有关要求和惩戒行业违法违规行为的具体措施。

4起被通报的案例中，有承揽税务代理业务，向国家工作人员进行利益输送，并利用其身份和职务便利，为他人谋取非法利益的；有收取企业贿赂并向国家工作人员行贿，为他人“铲事儿”的；有通过互联网网站发布“税务筹划怎么做”等涉税虚假宣传信息，歪曲解读税收政策，误导社会公众的；还有通过提供财务记账服务、编造财务数据资料等方式，在没有真实业务发生的情况下，直接设立或帮助相关空壳企业虚开增值税专用发票的。

大会释放出税务师行业全面从严加强自律监管的强烈信号，教育警示税务师及行业从业人员以案为鉴、以案促改、以案促治，从违法违规典型案件中汲取教训，做到受警醒、明底线、知敬畏，自觉遵守法律法规，严守职业道德规范，主动在思想上划出红线、在行为上明确界限。

违法违规典型案例，虽然只是少数税务师事务所和不法人员的行为，但性质恶劣，损害了税务师行业的形象，影响了税务师行业的健康发展，扰乱了税收秩序和经济秩序。涉税中介机构违规执业、虚假宣传、歪曲解读税收政策、行贿受贿、“围猎”国家工作人员、偷逃国家税款等违法违规行为不仅破坏了国家税收利益，更损害了纳税人缴费人合法权益。

国家税收利益不容破坏。税收，在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用。良好的税收秩序更是高水平社会主义市场经济体制不可或缺的组成部分。税务代理机构涉嫌虚开发票、虚假申报、偷税等税收违法行为触碰法律红线，需以“零容忍”的态度进行严肃惩戒。

纳税人缴费人合法权益不容损害。税收“取之于民，用之于民，造福于民”，是保障国计民生的重要财力支撑。“税务筹划怎么做”等涉税虚假宣传信息损害纳税人缴费人权益，需坚决抵制。

行业良好形象不容玷污。税务师行业是涉税专业服务的主力军，职责使命是以专业服务维护国家税收利益和纳税人缴费人合法权益。行业良好形象和声誉是全体会员宝贵的无形资产，从业者需严守职业道德，依法诚信执业。

税收秩序需各方共同维护。各税务师事务所应落实主体责任，加强内部管理，教育引导本所的税务师和从业人员恪守职业道德、遵守执业准则、规范执业行为，以高度的社会责任感为纳税人提供优质涉税专业服务，帮助纳税人在合法经营、诚信纳税的基础上不断发展壮大，为构建更加公平、公正的经济环境贡献力量。

(责编：孙红丽、高雷)

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