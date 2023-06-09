机构：中国消费市场稳步恢复具备良好支撑
2023年06月09日13:08 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者车柯蒙）今年一季度以来，随着提振消费各项政策措施落地见效，消费市场呈现稳步恢复态势。当前，如何抓住行业复苏机遇、满足消费者新需求成为行业关注焦点。
日前，尼尔森IQ中国区董事总经理宋烨表示：“今年中国一季度GDP增速为4.5%，领先全球平均增速；国内物价水平维持稳定，且拥有全球18%的消费人群，这些都为消费恢复提供了良好支撑。同时，在消费者需求愈发多元、数字化业态不断被激活、通路精耕转型的大背景下，零售企业想要在激烈竞争环境中突围，需坚持以消费者为核心，坚持产品和内容营销的创新并发力差异化运营，提升运营效率。”
对于中国消费市场回暖趋势，尼尔森IQ认为，从亚洲各国疫情后的复苏路径看，消费复苏过程需要至少3-4个季度的时间，中国零售市场规模大、细分领域多，因此整体复苏也呈现节奏性、慢速反弹特征。值得注意的是，随着用户消费习惯和行为发生改变，用户细分及渠道碎片化已成为行业共识，对零售商的用户识别、渠道策略、产品规划都产生了新的挑战。
虽然中国内地全品类全渠道快消品一季度增速有所放缓，但在尼尔森IQ监测的中国近13,000个快消品牌中，14%的品牌过去12个月的销售额超过了2019年同期水平；30%的中小型快消品牌在过去一年实现了10%以上的销售额增长，其中76%来自本土品牌；8%的品牌在过去一年实现了销售额、销售量、价格的同步增长。
尼尔森IQ中国电商业务副总裁杨英指出，2022年电商零售额仍维持同比2%以上的增长，其中传统电商发展放缓，但兴趣电商份额快速增长。兴趣电商由于带货直播内容多元化，通过说唱综艺式、泛知识输出式、种草分享式等直播方式多角度吸引消费者，聚集流量，激发消费热情，促成购买转化正成为新亮点。
(责编：孙红丽、高雷)
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