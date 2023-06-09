人民网北京6月9日电 （黄盛）据证监会官网消息，近日，证监会批复了《关于募集“银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金”的申请报告》（银基字〔2023〕第139号）、《关于申请募集注册易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金的请示》（易基〔2023〕85号）和《关于南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金募集的请示》（南基〔2023〕126号）。这意味着，上述3家基金公司申报的中证国新央企科技引领ETF产品正式获批，并进一步引导市场关注科技创新领域央企的投资价值，为央企科技上市公司注入新的动能。

据了解，中证国新央企科技引领指数聚焦“央企+科技”主题，在航空航天与国防、计算机、电子、半导体以及通信设备等行业优选研发投入高、成长能力强的50家央企上市公司作为成分股，助力相关央企上市公司增强资本市场定价权和影响力，更加高效利用资本市场聚集资本、技术、人才等创新要素，提升科技创新的实力、活力和引力。

据悉，中证国新央企科技引领指数、中证国新央企现代能源指数和中证国新央企股东回报指数与前期发布的中证国新央企综合指数共同组成了“1+N”系列央企指数，为投资者配置优质央企上市公司提供投资工具，并为相关板块带来增量资金。其中，中证国新央企股东回报指数主要选取国务院国资委下属现金分红或回购金额占总市值比率较高的50只央企上市公司证券作为指数样本，以反映积极分红或回购的央企上市公司证券的整体表现；中证国新央企现代能源指数主要选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只央企上市公司证券作为指数样本，以反映能源领域央企上市公司证券的整体表现。

对此，有业内人士表示，国务院国资委发布的《提高央企控股上市公司质量工作方案》指出，资本市场作为服务央企改革发展的重要平台，是落实工作方案的主战场。在此背景下发起设立系列央企指数旨在树立国资央企投资方向标，把央企承担国家战略使命、具有长期发展潜力及投资价值的领域，摆在更加突出位置，多维度挖掘央企上市公司价值主线，引导撬动社会资本向“国之重器”关注聚集。中证国新“1+N”系列央企指数的推出有助于进一步厘清市场认知，凝聚市场共识，通过树立国资央企资本市场标杆，帮助投资者更好把握央企投资机会，提升央企上市公司市场影响力、话语权和定价权。同时也将进一步夯实完善中国资本市场的指数基础设施，助力资本市场稳定健康发展。

中证指数有限公司此前表示，中证国新央企综合指数将为观察央企上市公司整体发展情况提供良好的衡量基准，有助于投资者认识央企、走进央企，促进资本市场和央企高质量发展良性互动。

国泰君安证券研报认为，央企是高端制造、航空航天、基建交通、电子信息通信等领域的国家队和主力军，也是构建现代化产业体系的支柱力量，在推动中国战略科技创新发展、现代能源体系建设方面扮演着日益重要的角色。“1+N”系列央企指数的发布，一方面可以帮助投资者更好地认识央企、投资央企，享受国家经济发展的红利；另一方面支持央企利用资本市场做强做优做大，可以有力地促进央企上市公司高质量发展。

(责编：孙红丽、高雷)

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