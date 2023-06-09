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中国贸促会：首届中国国际供应链促进博览会将于11月在北京召开

2023年06月09日14:05 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （焦磊）6月9日，国务院新闻办举行了首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）筹备情况发布会。中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌在介绍本届博览会的筹备情况时称，首届链博会将于今年11月28日至12月2日在北京中国国际展览中心顺义馆举行。本届链博会的主题是“链接世界，共创未来”。

任鸿斌表示，举办首届链博会，既是主动服务构建新发展格局、以高水平对外开放拓展中国式现代化发展空间的重要行动，有助于中国企业更加深度参与全球产业分工，加强产业链供应链开放合作，推动建设现代化产业体系；也是疫情后为全球产业链供应链稳定畅通搭建的一个全新交流合作平台，有利于各国企业加强合作、共享机遇，促进各国产业衔接更有序、畅通更高效，推动构建富有韧性的全球产业链供应链。

据介绍，首届链博会展览总面积预计将超过10万平方米，设置五大链条和一个展区，即智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链和现代物流等供应链服务展区。展会期间，将举办开幕式暨全球供应链创新发展峰会，同时围绕5大链条举办5个主题分论坛，以及供需对接会、行业研讨会、新品发布会等一系列配套活动。

“目前，我们正全力推进首届链博会的国内外招商招展工作。向国内央企、国企、链长企业、在华外资企业、民营企业、专精特新企业等发出邀请，同时也通过驻外使领馆、中国贸促会驻外代表处和在国外的对口机构及外国商协会等，广泛邀请全球工商界共襄盛会。”任鸿斌介绍说。

任鸿斌还表示，今年以来，中国贸促会陆续接待了一大批世界五百强高管和外国商协会负责人来华。包括马斯克在内的很多外国企业高管和商协会负责人在交谈过程中都对中国经济发展充满信心，表示将继续深耕中国市场。

“今年一季度，中国贸促会对600多家在华外资企业进行了调研，调研发现，受访企业对多项指标的满意度打分都在80%以上，97%的企业对去年四季度以来中国政府出台的外资政策评价为‘满意’以上。应该说，在华外资企业对中国的营商环境是满意的。”任鸿斌说。

任鸿斌介绍，中国贸促会建立了外资企业诉求自下而上的“直通车”，及时回应在华外资企业、外国商协会生产经营过程中遇到的问题。加强与外国商协会和外资企业的常态化交流，定期组织企业座谈会和政企对话会，及时听取和回应外资企业关切，健全营商环境监测体系，定期发布全国及有关省市营商环境调查报告；扎实推进精准招商服务，通过“投资中国”平台宣介各地政策，发布了4000多个招商项目，开展“跨国公司地方行”等活动，对做好项目对接撮合，帮助跨国公司共享中国发展的机遇和红利。

(责编：孙红丽、高雷)
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