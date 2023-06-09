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中汽协：5月新能源汽车产销同比分别增长53%和60.2%

2023年06月09日14:12 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者王连香）记者从中国汽车行业协会（以下简称中汽协）获悉，5月，我国汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4%和10.3%，同比分别增长21.1%和27.9%。1至5月，汽车产销分别完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%。

5月，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达30.1%。1至5月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达27.7%。

5月，汽车企业出口38.9万辆，环比增长3.4%，同比增长58.7%。分车型看，乘用车本月出口32.5万辆，环比增长3.1%，同比增长66.3%；商用车出口6.3万辆，环比增长5.2%，同比增长28.6%；新能源汽车出口10.8万辆，环比增长7.9%，同比增长1.5倍。1至5月，汽车企业共出口175.8万辆，同比增长81.5%。

1至5月，中国品牌轿车、SUV和MPV市场占有率分别为44.2%、59.4%和59.3%，与上年同期相比，中国品牌轿车、SUV和MPV市场占有率均呈小幅增长。

(责编：王连香、高雷)
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