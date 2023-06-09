人民网记者 杜燕飞

初夏时节，位于武汉市东南部的汤逊湖鱼翔浅底，水清岸绿。多年前，这里是另外一番景象。作为亚洲最大的城市内湖，由于种种原因，从2014年起，汤逊湖水质为Ⅴ类至劣Ⅴ类。

如今位于武汉市东南部的汤逊湖风景如画。受访者供图

2020年5月，汤逊湖水环境综合治理一期工程正式启动。“我们创新应用EHBR（强化耦合膜生物反应技术）膜，吸附和分解水体中的污染物；在汤逊湖子湖红旗湖湖面人工浮动湿地上，种有多种沉淀颗粒、吸附‘氮磷’的水生植物，并种植刺苦草等沉水植物，抛养食藻虫，进一步净化水质。”三峡集团长江环保集团总经理助理、湖北区域公司总经理李向明介绍，在汤逊湖长达122.8公里的湖岸线上，所有排口都安装上了“智慧”分流井，对污水进行“精准识别”，截住直排湖内的污水。

2022年7月，汤逊湖水环境综合治理一期工程完成验收。“如今的汤逊湖变得越来越美，我们在这里经常看见飞鸟成群、水鸟遨游的景象。”汤逊湖附近居民高兴地说。

这只是能源企业以绿为底，助力生态环境保护的一个缩影。《中国三峡集团2022年环境保护公报》显示，2022年，三峡集团推进“五水共治”系统治理，探索以管网为核心的“水管家”模式，全年累计新增污水处理规模147万吨/日，新增管网长度5700 公里，确保水质稳定达标，为长江经济带绿色发展提供支撑。

“2022年，中国石油推行清洁生产和循环经济，加强生态环境源头防控和过程管控，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、炼化挥发性有机物排放量同比分别同比下降7%、21%、7.1%和3.5%，国内单位油气产量温室气体排放强度同比下降4%，甲烷排放强度同比下降了11%。”《中国石油2022年环境保护公报》指出。

《中国海油2022年可持续发展报告》显示，2022年，全年实施节能减排改造项目233个，实现节能量38.8万吨标准煤，减碳量112.2万吨，购买使用绿电3.05亿千瓦时。

“2022年，隆基使用了超过42亿千瓦时的绿色电力，从2012年到2022年的10年间，隆基生产的光伏产品达290吉瓦，累计输出的清洁电力超过1148287 吉瓦时，相当于减少了5.36亿吨的二氧化碳排放。”隆基绿能发布的《2022年可持续发展报告》显示。

在加大环境保护的同时，越来越多的能源企业加大低碳转型发展，加快绿色产业布局，让绿色成为高质量发展的底色。

塔里木油田且末10万千瓦光伏发电项目并网发电。受访者供图

2023年5月31日，塔里木油田且末10万千瓦光伏发电项目正式并网发电，将每年为当地群众供应绿色电力2.1亿千瓦时，改善当地电力结构，为地方经济发展提供清洁能源保障；截至2022年底，辽宁红沿河核电站6台核电机组累计上网电量2363亿千瓦时，相当于减少标煤消耗7086万吨，减排二氧化碳近2亿吨，相当于植树造林53万公顷；2022年中核集团在运核电机组发电量1858.1亿千瓦时，相当于减排二氧化碳14726.38万吨……

“2022年，中国石油新能源开发利用能力达到800万吨标准煤/年；新增地热供暖面积1006万平米，建成风光装机规模超120万千瓦，新增高纯氢产能1500吨/年；在吉林、大庆等油田实施CCUS（碳捕集、利用与封存）项目，年二氧化碳注入量突破110万吨，油气热电氢多能互补新格局雏形初显。”《中国石油2022年环境保护公报》显示，2022年，中国石油国内天然气产量1455亿立方米，同比增长5.6%，占全国天然气总产量的比例为66.8%，国内天然气产量在公司国内油气产量当量中的占比为52.5%。

《中国海油2022年可持续发展报告》显示，2022年，全年实现公司油气总产量1.2亿吨油当量，创历史新高。其中，国内天然气同比增产27亿立方米；天然气发电量218亿千瓦时。10年来，中国海油锁定长期LNG资源合同量约3400万吨/年；江苏盐城“绿能港”等一批绿色低碳项目建成投产，推进我国首个深远海浮式风电示范项目、海上碳封存示范工程投产，启动“气化长江”“气化珠江”等工程。

党的二十大报告指出，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。

业内人士认为，良好的生态环境是普惠的民生福祉，绿色低碳已成为建设美丽中国的必由之路。能源企业要采取更有力的措施推进生产经营全过程和各环节绿色低碳发展，让天更蓝、山更绿、水更清。

(责编：王震、高雷)

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