人民网北京6月9日电 （记者栗翘楚）当前，全球新能源汽车产业发展驶入快车道，新产品新技术加快研发运用，技术创新带动产业持续升级，电动化、氢燃料、智能出行已成为新能源汽车企业竞争的重点领域。

近日，宝马发布了首份《宝马集团中国可持续发展报告》（以下简称《报告》），明确以降低全价值链、全生命周期的碳足迹作为集团在中国可持续进程的基本策略，以构建循环经济作为现阶段中心举措，倡导“无永续，不豪华”的前瞻价值理念。

2022年，华晨宝马国产车型单台生产水资源消耗量降至1.77立方米/台，过去5年累计降低了29%；单台生产废弃物处置量4年连降至2.00千克/台，比上年同比减少20%；过原材料回收系统，华晨宝马2022年在生产中循环利用了超过6万吨废弃金属材料……宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示：“最可持续的经济是循环经济。宝马将以持续的大胆创新，打造资源闭环，推动建立循环经济。”

国际能源署发布的《2022年全球电动汽车展望》报告表示，在坚持当前气候政策的基础上，2030年全球电动汽车销量将占全球汽车总销量的30%以上。分析指出，随着全球汽车业向电动化、智能化、网联化加速发展，既需要与新技术、新材料、电子电力、先进制造等多领域进行跨界融合，也需要各国加强技术创新合作，推动产业链供应链协同发展。

华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官戴鹤轩在接受记者采访时表示，“我们始终携手供应商及合作伙伴进行重大项目攻关。对于可持续发展，我们制定了中国供应商减排计划，围绕塑料、金属、可再生能源的部分确定了八个工作模块，并与供应商积极探讨解决方案。去年，我们与河钢集团一道携手打造绿色低碳汽车用钢供应链，以期实现钢铁材料方面的大幅减排。”

2022年，BMW iFACTORY生产战略在沈阳生产基地全面铺开，目前，宝马沈阳生产基地以及全国37个非生产场所已经全部实现100%可再生能源电力供电。2022年，沈阳生产基地太阳能光伏发电装机容量达到74.4兆瓦，较上年增长139.2%。同时，越来越多供应商伙伴也在加入绿色进程。华晨宝马40%以上的辽宁供应商、全部一级动力电池供应商和全部铝锭供应商已开始使用绿色电力生产。

可持续发展不只是企业成长之道，更是经济、环境和社会的兼融平衡之道。首家落成的BMW“领创绿星”灯塔店——无锡锡宝行，汲取江南古韵院落设计灵感，采用传统“空斗墙”砌筑方式，就地取于宜兴本地陶土砖，减少了运输污染，并节约原材料使用。

据宝马集团相关负责人介绍，今年年内，“BMW领创绿星”认证经销店将从此前的50家扩展至250家，并将于2026年底前，实现全网600余家经销商达到绿星标准。面向未来，宝马集团将继续遵循本次报告所秉持的科学、开放和负责任的态度，与更多合作伙伴携手共进，践行兼顾环境、社会和人文的全面可持续之道，为助力中国式现代化与绿色发展进程贡献力量。

(责编：王震、高雷)

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