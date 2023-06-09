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国家邮政局:加快农村寄递物流体系建设

2023年06月09日14:14 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者李楠桦）据国家邮政局官方微信消息，近日，国家邮政局组织召开农村寄递物流体系建设专题调研企业座谈会。会议指出，要充分认识农村寄递物流体系建设的重要意义，切实加快建设步伐，更好满足农村生产生活和消费升级需求，为全面推进乡村振兴、畅通国内大循环作出行业贡献。

会议指出，近年来，农村寄递物流体系建设取得了积极成效。但在推进中仍然存在一定问题。国家邮政局调研组近期赴多地专题调研发现，农村寄递物流基础设施建设亟待加强，相关制度体系需要进一步完善，监管治理能力有待提升。

会议强调，要坚持问题导向，着力在3个方面下功夫，加快农村寄递物流体系建设。要把功夫下在完善基础设施上，加强县级统筹，推动资源整合共享，积极推进县级寄递公共配送中心建设；推动乡镇网点规范发展，提升服务水平；利用村内各种资源，推进村级寄递物流综合服务站建设，实现服务到村。要把功夫下在完善制度体系上，加快修订行业法律法规标准，加强与相关部门沟通协调争取更多支持。要把功夫下在依法治理上，进一步理顺监管机制，持续提升科技监管水平，推动解决存在的突出问题，全面提升农村寄递服务质量和水平。

(责编：李楠桦、高雷)
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