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我国成功发射龙江三号试验卫星

2023年06月09日14:56 | 来源：新华网
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6月9日10时35分,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将龙江三号试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（王衡 摄）

　　新华社酒泉6月9日电（李国利、郭龙飞）6月9日10时35分,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将龙江三号试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

　　龙江三号试验卫星主要用于卫星通信及遥感技术验证。

　　这次任务是快舟一号甲运载火箭的第20次飞行。

6月9日10时35分,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将龙江三号试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（李昀锡 摄）

6月9日10时35分,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将龙江三号试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

6月9日10时35分,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将龙江三号试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

6月9日10时35分,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将龙江三号试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

(责编：牛镛、杨光宇)
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