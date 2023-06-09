我国成功发射龙江三号试验卫星
2023年06月09日14:56 | 来源：新华网
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6月9日10时35分,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将龙江三号试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（王衡 摄）
新华社酒泉6月9日电（李国利、郭龙飞）6月9日10时35分,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将龙江三号试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
龙江三号试验卫星主要用于卫星通信及遥感技术验证。
这次任务是快舟一号甲运载火箭的第20次飞行。
6月9日10时35分,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将龙江三号试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（李昀锡 摄）
6月9日10时35分,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将龙江三号试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）
6月9日10时35分,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将龙江三号试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）
6月9日10时35分,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将龙江三号试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）
(责编：牛镛、杨光宇)
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