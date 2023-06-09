原标题：“一带一路”倡议助力冷链运输高质量发展 水果龙头洪九果品“中老泰”班列恢弘首发

今日的“中老泰”铁路上，一列满载着28个铁路冷箱的“洪九泰好吃”榴莲专列从老挝万象南站缓缓驶出，这是首次由企业独家包下“中老泰”冷链班列(成渝)整列车的运输航程。此次班列紧跟“一带一路”倡议下的货运新格局，对提升西部陆海新通道冷链效率，助力中国、老挝、泰国三国水果行业高质量发展，服务成渝经济圈品质生活具有重大意义和深远的影响。

在境内外多方对于发运方洪九果品的鼎力支持下，此次班列横跨中、老、泰三境，沿途经过泰国尖竹汶、塔纳棱陆港、老挝万象南站、云南磨憨站、重庆小南垭站、成都城厢等站。从时间线来看，班列于6月8日从万象南站发车，预计6月10日上午到达云南磨憨站，6月12日中午到达小南垭站，6月13日中午前到达终点站城厢站。

此次的专列是在高质量践行西部陆海新通道、助力三国水果冷链运输高质量发展、建设成渝双城经济圈的背景下首发整车启航，将对日后常态化班列的开行奠定坚实基础，预计以洪九果品为代表的水果企业都将从中受益匪浅。同时，冷链班列整个环节主要采用“公路+铁路”联合运输，相较海上运输和公路运输，时间成本缩短50%以上，真正实现降本增效，也让东南亚水果进境驶入高质量、高速度发展的“快车道”。并终将助力中国消费者感受到“水果自由”。

据了解，“中老泰”铁路跨境运输的货物已由开通初期的十余种扩展至上千种，货运总量超过百万吨。“中老泰”班列搭建起更加高效稳定的冷链物流新通道，为中国与东盟国家间的经贸合作注入崭新动能，全产业链的水果企业都将得到赋能受益，并能够有力满足客户多点位、多样化的运输需求，同时也对沿线地区经济的发展起到突飞猛进的作用。(记者 邢楠)

(责编：曹淼、李源)

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