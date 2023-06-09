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全国碳排放监测分析服务平台通过验收

2023年06月09日15:16 | 来源：新华网
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原标题：全国碳排放监测分析服务平台通过验收

　　6月5日，国家发展改革委环资司组织召开全国碳排放监测分析服务平台验收会，国家电网有限公司汇报平台建设情况，3名中国工程院院士和来自高校、行业协会、科研院所专家组成的专家组对平台进行验收评审，一致同意通过验收。

　　2022年3月，碳达峰碳中和工作领导小组办公室（设在国家发展改革委）委托国家电网有限公司试点建设全国碳排放监测分析服务平台，国家电网有限公司联合南方电网公司、内蒙古电力公司、新疆生产建设兵团电力集团等单位共同开展平台建设工作。在国网数字化部组织下，国网信通产业集团、国网大数据中心经过一年的建设，平台实现了全国及分地区、分行业月度碳排放计算、监测、分析功能，平台测算结果与国内外主要碳排放数据库公开数据对比，历年数据偏差率均在5%以内，结果精准可信。该平台基于电力大数据和“电-碳计算模型”，创新提出碳排放数据测算方法，是对碳排放核算方法的有效创新，也是对当前核算机制的有益补充，将为政府“双碳”工作提供重要支撑。平台研发单位国网信通产业集团中电普华公司表示将持续做好平台技术保障，为“双碳”工作积极贡献力量。

　　专家组一致认为，全国碳排放监测分析服务平台具有算法模型领先、技术架构先进、数据接入全面、监测范围广泛、分析维度多样、安全防护可靠等特点，可按月计算全国及分地区、分行业碳排放数据，相较传统计算方法提升数据时效性12-18个月，高质量完成了国家发展改革委的任务要求，总体技术达到“国际领先”水平。

(责编：曹淼、李源)
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