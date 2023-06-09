人民网北京6月9日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，中国人民银行行长易纲赴上海调研金融支持实体经济和促进高质量发展工作。易纲表示，下一步，人民银行将继续精准有力实施稳健的货币政策，加强逆周期调节，全力支持实体经济，促进充分就业，维护币值稳定和金融稳定。

易纲指出，今年以来，人民银行精准有力实施稳健的货币政策，M2增速保持在11%以上，社会融资规模增速在10%左右，有力支持经济发展恢复向好。当前，我国经济处于疫情冲击后的恢复阶段，生产活动有序开展，市场主体资产负债表正在修复。近来月份CPI、PPI环比下降，主要受两方面因素影响。一是供需恢复存在时间差。在稳经济一揽子政策有力支持下，国内生产持续加快恢复，农副产品生产稳定、物流渠道畅通，居民“菜篮子”“米袋子”供应充足。同时，汽车、家装等大宗消费需求偏弱。二是基数效应明显。去年国际油价一度逼近140美元/桶大关，今年以来已回落至80美元/桶附近，带动我国物价同比涨幅走低；去年3月鲜菜价格受疫情扰动影响反季节上涨，对今年也存在高基数影响。

易纲强调，实体经济生产、分配、流通、消费是一个循环过程，要系统、辩证地看待分析。随着消费场景恢复，居民消费逐步提升，1-4月社会消费品零售总额累计增长8.5%，比上年全年加快8.7个百分点。居民消费支出扩大将转化为企业和劳动者收入，进而又会带动更多的消费。预计二季度GDP同比增速会比较高（主要是基数效应），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比将在1%以上。有信心、有能力、有条件实现今年“两会”确定的预期增长等目标。

易纲表示，中国经济韧性强、潜力大，政策空间充足，对中国经济持续稳定增长要有信心和耐心。下一步，人民银行将综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量适度、节奏平稳，推动实体经济综合融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

易纲强调，要持续提升金融服务水平，强化对民营小微、乡村振兴等薄弱环节以及服务业等有利于稳就业行业的金融支持。加大力度支持科技型企业、绿色发展等重点领域融资，助力高水平科技自立自强，增强经济内生增长动力，促进高质量发展。深入推进金融市场改革开放，不断优化跨境人民币使用政策，要顺应市场需求，坚持市场驱动，尊重企业自主选择，便利企业在跨境贸易投资中使用人民币。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经