人民网北京6月20日电 （记者王仁宏）近日，住房和城乡建设部通报2022年度各地住房和城乡建设主管部门对建筑工程施工转包违法分包等违法违规行为查处情况，以及住房和城乡建设部转各地建筑工程施工违法违规行为举报投诉案件查处情况。

据统计，2022年度，各地住房和城乡建设主管部门共排查项目323775个，涉及建设单位249443家、施工企业272941家。其中，共排查出8518个项目存在建筑市场违法违规行为，查处存在违法违规行为的建设单位3157家、施工企业6394家。

从项目看，存在违法发包行为的项目527个，占比6.2%；存在转包行为的项目399个，占比4.7%；存在违法分包行为的项目568个，占比6.7%；存在挂靠行为的项目166个，占比1.9%；存在未领施工许可证先行开工等其他建筑市场违法违规行为的项目6858个，占比80.5%。

从主体看，存在转包行为的企业408家，存在违法分包行为的企业597家，存在挂靠行为的企业112家，存在出借资质行为的企业84家，存在其他违法违规行为的企业5193家。

通报指出，各地住房和城乡建设主管部门对存在违法违规行为的企业和人员，分别采取停业整顿、降低资质等级、吊销资质、责令停止执业、通报批评、没收违法所得、罚款、信用惩戒等行政处罚或行政管理措施。其中，责令停业整顿的企业445家，降低资质等级的企业1家，吊销资质的企业1家，限制投标资格的企业242家，给予通报批评、信用惩戒等处理的企业2114家；责令停止执业32人，给予通报批评等处理1173人；没收违法所得总额963.43万元（含个人违法所得19.7万元），罚款总额61194.49万元（含个人罚款3255.17万元）。

通报明确，下一步各省级住房和城乡建设主管部门要深入开展房屋市政工程安全生产治理行动，加强市场现场联动治理，严厉打击建筑市场违法违规行为，加大处罚力度，对发生质量安全事故负有责任的企业和个人，要依法给予罚款、停业整顿、停止执业、降低或吊销资质、吊销执业资格、终身不予注册等处罚。要进一步提升一线人员执法水平，加强对企业和项目的日常监督检查。及时通报典型案例，避免“重检查、轻处罚”，充分发挥警示震慑效果，依法依规严肃处理查实的违法违规行为。

(责编：王仁宏、吕骞)

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