人民网北京6月20日电 （记者王仁宏）今日，生态环境部通报今年5月和1—5月全国环境空气质量状况。通报显示，5月，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为88.3%，同比上升3.1个百分点；平均重度及以上污染天数比例为0.6%，同比上升0.1个百分点；PM2.5平均浓度为23微克/立方米，同比上升4.5%。

1—5月，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为82.0%，同比下降3.1个百分点；平均重度及以上污染天数比例为3.0%，同比上升1.6个百分点；PM2.5平均浓度为38微克/立方米，同比上升8.6%。此外，5月，全国339个地级以上城市由沙尘天气导致的平均超标天数比例为2.8%；1—5月，由沙尘天气导致的平均超标天数比例为6.3%。

在重点区域方面，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原5月平均优良天数整体呈现上升趋势，同比分别上升8.4个百分点、6.5个百分点、14.0个百分点。

通报同时公布了今年5月和1-5月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单。其中，5月，168个重点城市中，海口、拉萨和黄山等20个城市空气质量相对较好（从第1名至第20名）；绵阳、唐山、临汾和廊坊（含并列）等20个城市空气质量相对较差（从倒数第1名至倒数第20名）。

1—5月，168个重点城市中，海口、拉萨和舟山等20个城市空气质量相对较好（从第1名至第20名）；绵阳、咸阳和西安等20个城市空气质量相对较差（从倒数第1名至并列倒数第18名）。

(责编：王仁宏、吕骞)

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