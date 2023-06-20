人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

初创期科技型企业融资再获支持：加快形成金融服务支撑体系

2023年06月20日15:16 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月20日电 （黄盛）日前，国务院常务会议审议通过了《加大力度支持科技型企业融资行动方案》（以下简称《行动方案》）和《私募投资基金监督管理条例（草案）》。

据悉，此次会议强调，要引导金融机构根据不同发展阶段的科技型企业的不同需求，进一步优化产品、市场和服务体系，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。要把支持初创期科技型企业作为重中之重，加快形成以股权投资为主、“股贷债保”联动的金融服务支撑体系。要加强科技创新评价标准、知识产权交易、信用信息系统等基础设施建设。要统筹做好融资支持与风险防范，有效维护金融稳定。

  对此，多位业内人士表示，本次《行动方案》是对前期各地科创金融发展政策的进一步升级。从2021 年底开始，我国多区域、多部门陆续发布支持本地经济科创金融发展的综合文件，包括北京中关村、上海、南京、杭州、合肥和嘉兴、山东济南等地。随着相关政策落地，支持科技创新，促进“科技、产业、金融”的良性循环将成为金融机构下一步业务拓展的发力点。

 中国政法大学资本金融研究院院长刘纪鹏认为，《行动方案》提出的一系列具体措施，有望为科技型企业提供更加全面、多元化的融资服务和支持，有助于促进科技创新和经济发展。在他看来，金融要为实体经济服务，实体经济中的头部即是科技型企业；再加上我国要推进产业结构优化升级，重点也是需要依靠科技创新，因此在诸多原创环节亟需金融政策支持。

针对《行动方案》中提到的“多元化接力式“的服务模式，股权投资为主、“股贷债保”联动的金融服务支撑体系，国信证券研报认为，过去单纯依靠信贷资金或PE/VC 资金解决不了科创企业融资问题。与传统企业相比，科创企业具有“强专业、轻资产、高成长、高不确定”等特征，尤其尚处于前期技术攻关和产品研发期的企业，由于投入和收益在时间上呈现出不同步，短期存在暂时性亏损。传统商业银行和担保机构出于风险忍容度、承受能力和控制能力考虑，在没有其他风险缓释机制的情况下，对科创企业的金融服务支持意愿不强。PE/VC 资金体量有限，常把有限资金分散投资在不同类型的科创企业，或者只有在科创企业的技术已相对成熟、市场前景已初步显现的情况下，才会对企业投入更多的资金，早期的科创企业依然面临着融资少的困境，有限资金也难以为科创企业的可持续发展提供保障。

“具体在扶持科创企业过程中，金融机构针对不同发展阶段、不同产业特征企业将采取差异化金融服务模式，最终实现综合金融支持，增加股权资本积累。”国信证券研报表示，比如，商业银行可以联动子公司，围绕信息技术、医疗健康、高端制造、新能源、新材料、碳中和等细分成长性领域布局，根据科创企业种子期、初创期、成长期、成熟期等不同发展阶段满足权益融资需求。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对此也建议，资本市场加大对于初创期科技型企业股权融资的支持力度，尤其需要私募股权基金规范发展，提升甄别科技含量的能力，增加推动企业成长的实力。这就意味着，我国需要天使资本、创投资本和私募资本的专业化发展，需要专业的私募股权基金金融人才的培养，同时，也要提升监管质效，推动私募基金业务的规范化运行，更好保护投资者合法权益。

也有业内人士表示，加强科技型企业融资支持，可以考虑加强中国高收益债券市场发展的研究，尽快推动国内高收益债券市场建立，更好地为科创型企业和中小企业的融资服务。 

(责编：郭思邈、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
南京海关查获4名旅客违规超量携带入境洋酒43瓶
　　人民网北京6月20日电 （记者王震）据海关总署办公厅官方微博@海关发布消息，6月14日，南京海关所属无锡海关查获4名旅客违规携带超量洋酒43瓶。目前，海关依法对上述洋酒采取暂不予放行措施，待作下一步处理。…
住建部通报2022年度各地建筑市场违规情况 “无证开工”占比超八成
　　人民网北京6月20日电 （记者王仁宏）近日，住房和城乡建设部通报2022年度各地住房和城乡建设主管部门对建筑工程施工转包违法分包等违法违规行为查处情况，以及住房和城乡建设部转各地建筑工程施工违法违规行为举报投诉案件查处情况。 据统计，2022年度，各地住房和城乡建设主管部门共排查项目323775个，涉及建设单位249443家、施工企业272941家。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部