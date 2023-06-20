人民网北京6月20日电 （黄盛）日前，国务院常务会议审议通过了《加大力度支持科技型企业融资行动方案》（以下简称《行动方案》）和《私募投资基金监督管理条例（草案）》。

据悉，此次会议强调，要引导金融机构根据不同发展阶段的科技型企业的不同需求，进一步优化产品、市场和服务体系，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。要把支持初创期科技型企业作为重中之重，加快形成以股权投资为主、“股贷债保”联动的金融服务支撑体系。要加强科技创新评价标准、知识产权交易、信用信息系统等基础设施建设。要统筹做好融资支持与风险防范，有效维护金融稳定。

对此，多位业内人士表示，本次《行动方案》是对前期各地科创金融发展政策的进一步升级。从2021 年底开始，我国多区域、多部门陆续发布支持本地经济科创金融发展的综合文件，包括北京中关村、上海、南京、杭州、合肥和嘉兴、山东济南等地。随着相关政策落地，支持科技创新，促进“科技、产业、金融”的良性循环将成为金融机构下一步业务拓展的发力点。

中国政法大学资本金融研究院院长刘纪鹏认为，《行动方案》提出的一系列具体措施，有望为科技型企业提供更加全面、多元化的融资服务和支持，有助于促进科技创新和经济发展。在他看来，金融要为实体经济服务，实体经济中的头部即是科技型企业；再加上我国要推进产业结构优化升级，重点也是需要依靠科技创新，因此在诸多原创环节亟需金融政策支持。

针对《行动方案》中提到的“多元化接力式“的服务模式，股权投资为主、“股贷债保”联动的金融服务支撑体系，国信证券研报认为，过去单纯依靠信贷资金或PE/VC 资金解决不了科创企业融资问题。与传统企业相比，科创企业具有“强专业、轻资产、高成长、高不确定”等特征，尤其尚处于前期技术攻关和产品研发期的企业，由于投入和收益在时间上呈现出不同步，短期存在暂时性亏损。传统商业银行和担保机构出于风险忍容度、承受能力和控制能力考虑，在没有其他风险缓释机制的情况下，对科创企业的金融服务支持意愿不强。PE/VC 资金体量有限，常把有限资金分散投资在不同类型的科创企业，或者只有在科创企业的技术已相对成熟、市场前景已初步显现的情况下，才会对企业投入更多的资金，早期的科创企业依然面临着融资少的困境，有限资金也难以为科创企业的可持续发展提供保障。

“具体在扶持科创企业过程中，金融机构针对不同发展阶段、不同产业特征企业将采取差异化金融服务模式，最终实现综合金融支持，增加股权资本积累。”国信证券研报表示，比如，商业银行可以联动子公司，围绕信息技术、医疗健康、高端制造、新能源、新材料、碳中和等细分成长性领域布局，根据科创企业种子期、初创期、成长期、成熟期等不同发展阶段满足权益融资需求。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对此也建议，资本市场加大对于初创期科技型企业股权融资的支持力度，尤其需要私募股权基金规范发展，提升甄别科技含量的能力，增加推动企业成长的实力。这就意味着，我国需要天使资本、创投资本和私募资本的专业化发展，需要专业的私募股权基金金融人才的培养，同时，也要提升监管质效，推动私募基金业务的规范化运行，更好保护投资者合法权益。

也有业内人士表示，加强科技型企业融资支持，可以考虑加强中国高收益债券市场发展的研究，尽快推动国内高收益债券市场建立，更好地为科创型企业和中小企业的融资服务。

(责编：郭思邈、吕骞)

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