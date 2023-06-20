“千万工程”是习近平总书记在浙江工作时亲自谋划、亲自部署、亲自推动的一项重大决策。总结推广“千万工程”的经验，持续深化新时代“千万工程”，对于推进中国式现代化浙江先行具有重要意义。今（6月19日）起潮新闻推出系列报道《“千万工程”启示录》，旨在观察浙江农村各领域的深刻变迁，以浙江乡村发展经验为蓝本，找寻中国式现代化的微观密码，助力全面打造乡村振兴浙江样板。

仙居美丽乡村，山清水秀、干净整洁。仙居县委宣传部供图

出神仙居高速口，车行20分钟，仙居横溪镇垟庄村跃入视野，山腰是杨梅大棚，山下是错落的农房，非遗工坊、乡村美术馆等分布其间。

村党支部书记娄建军喜欢讲一只拖鞋的故事。“以前小孩玩闹，拖鞋掉路上，就像进了垃圾堆，找半天找不到，找回来不想要。”他感叹，全靠人居环境整治，遍布露天粪坑、垃圾杂物的山村，变成美丽家园。

党的二十大报告指出：“中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。”浙江20年深入实施“千万工程”，从提升“物”的现代化，到推动“人”的现代化，建设宜居宜业和美乡村的内涵和外延不断扩展。

从一村，观全域。20年来，以“千万工程”为总牵引，浙江以整治环境“脏乱差”为先手棋，全面推进农村人居环境“三大革命”，绘就天蓝、地净、水清的乡村底色。目前，全省规划保留村生活污水治理覆盖率100%，农村生活垃圾基本实现“零增长”“零填埋”，农村卫生厕所全面覆盖，农村人居环境质量居全国前列。

“千万工程”为何能深刻重塑农村人居环境，又如何为中国式现代化提供乡村样本？连日来，记者蹲点仙居眺望全省，捕捉变迁路径。

不搞一刀切

蹲点仙居，我们感受到，从垟庄村到声名在外的淡竹乡下叶村，论环境整治投入力度，论农房、景观精致程度，确实不如浙北名村，但好在山清水秀、干净整洁，农村有农村的味道。

“山区县底子薄，农村基础差，从治污、改厕到垃圾分类，我们鼓励有多少钱办多少事，不搞整齐划一的规划，不搞‘一阵风’的整治。”仙居县农业农村局副局长应卫忠坦言。

位于横溪镇与埠头镇交界处的垟庄村，原属“两不管”地带，是出了名的脏乱差。前些年，仙居开展垃圾分类试点，新村两委班子主动请缨，争取到50万元经费，清理陈年垃圾和杂物，填平旱厕和死水潭，发动村民将空地改成“共享菜园”。娄建军笑着说：“现在村里地面干净得能打滚。”

不仅花小钱办大事，当地还充分尊重农村发展规律。治理畜禽面源污染，感德村没有“一刀切”禁养，而是让生猪集中圈养、鸡鸭限时放养，既保护了环境，又开拓了增收渠道。

整个浙江农村区域差异大，经济社会发展不平衡。结合地方发展水平、财政承受能力、农民接受程度等，因地制宜、科学规划、分类施策，一直是推进“千万工程”的原则。

当前，浙江正构建“千村引领、万村振兴、全域共富、城乡和美”的“千万工程”新画卷。人居环境整治是给农村“打底”的基础工程，也是伴随城乡空间布局优化、人口集聚等不断演进的过程。

当下，仙居正推进“微改造、精提升”，为环绕神仙居景区的21个重点村定制方案，提升村庄颜值。

美丽乡村起源地安吉，对标未来乡村建设目标，以村落组团、片区联营等形式，消除村与村之间的盲点，构建自然人文特色彰显的乡村新格局……

农村人居环境有机更新没有标准答案。如何以县域为单元进行统筹，从乡村发展的阶段性和乡村区域的差异性出发，把握方向、找准着力点，这是“千万工程”带来的启示，也是留给当下的课题。

激活人的能量

“千万工程”源于惠民情怀，20年来每个阶段工作各有侧重，但以人民为中心的初心不变。

事实证明，想农民之所想、急农民之所急，解决好“三农”发展最迫切的问题，就能不断夯实乡村建设的群众基础。

垟庄村就是一例。目睹环境整治成效，这两年建“美丽庭院”、改房屋外立面，村干部还未动员，村民就踊跃报名、投工投劳……大家齐心协力，村子顺利晋升3A级景区村。今年3月，村里办杜鹃花节，吸引了近万名游客。而这反过来又激发了村民改善环境的内生动力。

这也启示我们，新时代新征程上，既要切中老百姓最关心的“关键小事”，擦亮乡村底色，也要千方百计变“美丽成果”为“美丽经济”，拓宽农民增收致富渠道，才能推动农业农村共同富裕取得更为明显的实质性进展。

浙江乡村，还有一点不同其他地方。由于乡村旅游、电子商务等业态起步早，农村已成为游客、乡贤、青年等生活的新场域。这些群体，既有新需求，也带着城乡发展的新视野，如何激活他们的能量？

下叶村创造了一枚“绿币”——垃圾分类、不使用一次性洗漱用品等绿色行为，核算一定数值“绿币”，可抵扣房费、兑换物品等，来往游客参与环保行动，也缓解了旅游发展和生态承载能力之间的矛盾。

杭州余杭区青山村创新了一个组织——吸纳70多位设计师、建筑师、手工艺人等新老村民，取名“青山同心荟”。他们为保护水库出谋划策，一起用毛竹、瓦石打造围墙、座椅，小山村成了未来人居乡村范例。

从这一角度看，人居环境整治还带来了乡村治理方式变革。

实施“千万工程”越往后越难，人居环境改善面临挖掘个性特色、提升文化韵味等新要求。如何发动群众、调动群众，激励多元主体参与公共事务的积极性，构建共建共治共享的新格局，或是写好下半篇文章的关键。

毕竟，乡村发展归根到底要靠人。

整治重在长效

房子时常维护，才能住得长久，人居环境也是如此。

蹲点期间，仙居白塔镇上叶村党支部书记叶芳军有些愁，抓住神仙居旅游度假区扩容契机，上叶村从房屋破旧的穷村，变为屋舍俨然的新村。如今45家民宿相继开业，市集、餐厅先后投用，如何保持环境成了烦心事，“村集体经济较薄弱，请人保洁开支不小，农村还有农村习惯，庭院杂物堆放不好管。”

人居环境整治之时，建而难管、建而不管现象时有发生，有的农村公厕造了不用，结了蜘蛛网；有的地方垃圾分类“一年新模式、两年旧模样、三年不成样”，垃圾桶积了灰。

环境改善，绝非一朝一夕之功。“千万工程”取得成效，一个重要原因也在20年久久为功、持续发力。

“要把短期任务做成长效机制。”白塔镇感德村党委书记王明奇说，推行垃圾分类，村民很支持，但人会有惰性，时间长了也会“浑水摸鱼”，为此村里定下“规矩”——保洁员定时上门收垃圾，按标准检查，一次不合格扣20元；村民也监督保洁员，收集清运不合规一次扣50元；扣款先记账，年底村集体经济分红时统一结算。

这一举措，激发了村民的自觉，助力感德村先后获评省森林村庄、省生态文明教育基地等。

在浦江，护水、护绿等写入村规民约，让环境治理的每个环节有规范可依；安吉编制涵盖农村卫生保洁、园林绿化等在内的45项长效管理标准。此外，“桶长制”“塘长制”“河长制”等基层首创，从浙江走向全国。

这些制度创新，兼顾正面激励和反向约束，贴合“千万工程”抓基层、强基础、固基本工作导向，在农村人居环境治理中起到了管长远、管根本的作用。

当前，未来乡村建设蔚然成风。利用现代化技术，完善人居环境常态化管理体系，也成为新潮流。比如金华婺城区，打造覆盖全域的农村数字化监管平台，打通“村—乡（镇）—区”三级管理部门，设施维护等问题平均整改率从41%提升到91.5%。

更值得一提的是，卫生保洁、绿化养护等农村事务，通常认为应由政府或村集体负责，但浙江各地创新思路，引入市场机制，开创美丽乡村长效管护新模式。比如在安吉，九成的村庄用上城市物业，费用县财政奖一点、乡镇补一点、村里筹一点、村民缴一点，减轻了财政负担，也让专业人做专业事，变革了乡村经营理念。

乡村人居环境重塑，不仅为山更青水更秀，更是要从根本上改变农村生产生活方式。

重塑，为了“向往的生活”。加快把规则、机制、标准和新时代、新趋势、新要求对接起来，不断推动人与自然和谐共生的现代化，我们相信浙江能作出更多示范。

(责编：胡永秋、袁勃)

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