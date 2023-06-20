一季度支付体系运行总体情况：银行账户数量小幅增长
2023年06月20日16:19 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者罗知之）人民银行今日发布2023年第一季度支付体系运行总体情况，数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。
银行账户方面，银行账户数量小幅增长。截至一季度末，全国共开立银行账户142.21亿户，环比增长0.39%。单位银行账户数量保持增长。截至一季度末，全国共开立单位银行账户9517.38万户，环比增长2.93%。其中，基本存款账户6689.88万户，一般存款账户2324.42万户，专用存款账户483.12万户，临时存款账户19.96万户，分别占单位银行账户总量的70.29%、24.42%、5.08%和0.21%。个人银行账户数量小幅增长。截至一季度末，全国共开立个人银行账户141.26亿户，环比增长0.37%。
(责编：罗知之、吕骞)
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