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 中国石化举办青年精神素养提升工程成果展示汇报暨青年演讲会 

2023年06月21日08:22 | 来源：中国石化报
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原标题：集团公司举办青年精神素养提升　工程成果展示汇报暨青年演讲会

　　6月19日，集团公司举办青年精神素养提升工程成果展示汇报暨青年演讲会，总结青年精神素养提升工程工作成果，展示石化青年精神素养提升成效，表达石化青年对中国石化成立四十周年的真诚祝福。集团公司总经理、党组副书记赵东，中央企业团工委副书记周林出席会议并讲话。

　　周林充分肯定中国石化青年精神素养提升工程取得的成绩，指出13万石化青年积极投身创新创效能源保供一线，展现了青春风采，创造了骄人业绩，铸就了“新时代石化青年品格特质”。中国石化青年精神素养提升工程要在巩固深化上下功夫，进一步强化思想引领、建立长效机制、拓展内涵和范围、扩大示范效应，让青年精神素养提升工程更加可衡量、可评估、可检验，成为青年成长成才的必修课。

　　赵东寄语石化青年，要厚植家国情怀，争当对党忠诚、实干笃行的先锋，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，厚植爱党、爱国、爱中国石化的真挚情感，继承好、发扬好石油石化优良传统。要扛起时代重任，争当创新创造、担当有为的先锋，积极投身生产经营主战场、科技创新最前沿、改革发展第一线、国际化经营大舞台，主动挑最重的担子，敢于啃最硬的骨头。要激扬青春梦想，争当砥砺奋斗、活力迸发的先锋，牢固树立“奋斗的青春最美丽”价值取向，增强实干担当的自觉，把奋斗精神体现到做好每一件小事、完成好每一项任务、履行好每一项职责的实际行动中。要打牢立身之基，争当勤奋刻苦、自律自强的先锋，养成勤学善思的好习惯，紧跟时代步伐，紧扣岗位需要，不断拓宽知识领域、完善知识结构，努力成为学有所长、业有所专、技有所精的行家里手。

　　赵东强调，集团公司党组始终对广大青年寄予厚望，全力为青年成长提供舞台、创造条件。各单位党委要站在石化事业薪火相传、后继有人的战略高度认识青年工作，拿出极大力量做好青年工作，以推进青年精神素养提升工作常态化长效化为抓手，竭尽所能帮助青年解决生活困难、成长烦恼，使他们尽快成为推动公司高质量发展的生力军。在主题教育推进过程中，各级党组织要注意抓好青年党员理论学习，让他们在青年精神素养提升工程中走在前列、作出表率，为打造具有强大战略支撑力、强大民生保障力、强大精神感召力的中国石化，贡献更多青春智慧和青春力量。

　　会上观看了中国石化青年精神素养提升工程成果展示汇报视频，2家单位作青年精神素养提升工程工作成果交流，1个青年集体作先进事迹汇报，6名青年代表作青年精神素养提升主题演讲。

　　集团公司党建工作领导小组成员部门（机构、单位）主要负责同志、总部各部门（机构）青年工作组负责人、优秀青年代表等在主会场参加。各直属单位分管团青工作有关领导等在分会场参加。（记者高国雪 阎茹钰）

(责编：曹淼、李源)
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