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年轻的长租公寓 如何征服20岁+的城市青年？

2023年06月21日08:22 | 来源：新华网
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原标题：年轻的长租公寓 如何征服20岁+的城市青年？

每一年的六七月，都是传统租房旺季。

伴随“毕业季”的到来，一批又一批的年轻人开始在城市之中，寻找可以落脚的地方。

从“蜂鸟”，到“归雁”

刚研究生毕业的钱媛，靠着物联网工程专业的文凭，在武汉光谷东的某大厂华中总部，拥有了第一份offer。开心之余，她也开始初尝打工人的艰辛——因为不想与人合租，她在关山一带找了个老小区，一室一厅，设施虽然稍显陈旧，倒也一应俱全。

之前每次上课都喜欢踩点的她，现在则变成了通勤“特种兵”。地图上7KM的路程并不算远，但从出租屋出发，她要经历公交、地铁，再加上小黄车，哪一个环节稍微出了问题，就会在打卡机前尴尬听到一声“迟到”。

在周末大睡两天之后，钱媛咬了咬牙决定搬家。经历了一番辗转，以及数个计算器敲得劈啪作响的夜晚，钱媛最终选择听循大学姐妹群里的建议，在光谷五路的龙湖冠寓新壹城店，找到了一间心仪的房子。2000元左右的均价，还是个小LOFT格局，最近大热的奶油风配上绿植，看上去十分治愈，家电又新又齐全。连通上下两层的大落地窗，有时候还能看到漫天晚霞。

更重要的是，这里离单位的通勤距离只有1公里，骑车七八分钟，走路也不超过一刻钟。每天睡足觉再起床，画个简单的妆，搭配下衣服，时间早的话还可以做个懒人早餐。一系列变化让钱媛觉得，生活终于有了久违的秩序感。

和钱媛一样，许多年轻人对于租房的标准，已经发生了改变。这群20+的租房客，就算不是固定居所，但也要拿出买房子的挑剔劲——不能离单位太远，私密性和安全性要好，租金价格合理，房屋配套齐全，不能有奇葩的邻居和室友……

相对应的，越来越多20+的年轻人开始尝试租在长租公寓。据ICCRA在一二线城市收回的调查问卷显示，目前已经有14.5%的租户选择集中式长租公寓。没有中介费、有品质保证，以及高档小区才有的管家服务，让这种租赁途径成为活跃于年轻人群体中的新趋势。

价格是打动钱源等年轻人的另一层原因。在今年毕业季期间，很多长租公寓品牌均为毕业生租房给出了更优解决方案。

在冠寓门店里，钱媛的惊喜不止是眼前一亮的大堂与公区。钱媛说自己很幸运地赶上毕业季活动，并决定一次性地租上一年，“光折扣，就能省下半个月的房租。”

最近一个星期，钱媛每天晚上也都忙着给闺蜜种草冠寓的“住梦计划”，“月付押一付一，真的就很友好，没有中介费还有专项折扣，工资到手前就能随时拎包入住。”“你要是万一换了工作，这能免费换到别的门店，不太远我就陪你一起。”

懂“青年” 得“青睐”

对于异乡的家，有一份情感上的寄托，才能称为港湾，而社群活动正是过渡的那片浅滩。事实上，社群并不算一个新鲜事物，经过数年的发展更形成一套成体系的商业模式。

“好像永远有人在等你回家。”松弛感、人情味，让社群活动正成为异乡年轻人与职场、与社会的一个“缓冲地带”。它既为年轻人抵御外来环境突变带来的冲击，也通过更多的情感释放，来帮助他们建立更强大的内核，去迎战更多的未知。

初到南京，雨杨参加了一场冠寓运营官组织的天台聚会。吹着城市的晚风，她和来自天南地北的朋友，摆了一桌南京麻将；选择留在合肥的国际友人Shawn阿文被邻居种草了中国手工陶艺，拉胚、盘泥条、彩绘、上釉，玩得不亦乐乎；在北京，一早从冠寓亚运村店出发，小欣会透过窗户与门店1层的小“美短”隔空击掌，简单的小动作几乎成为她每天固定的仪式感。

这样的愉悦瞬间、可爱时刻，每天都在各个城市的龙湖冠寓上演着。在这里，许许多多的年轻人，不仅得到了一个小居所，也找到了“吃饭搭子”“健身搭子”，甚至狼人杀神仙队友。

据龙湖冠寓介绍，每家门店的“运营官”，除去常规的入住、报修等工作，还会提供24小时响应式服务，比如在租客不方便时帮忙喂猫、取药等等。“这群同样是20岁+的年轻人，已经是冠寓生态核心之一。”

读懂新青年，是一项共情力的比拼，也是一个长租公寓品牌的必修课。在龙湖冠寓，每年约有2000余场社群活动举办，年轻人在天台搭起帐篷，在公区里王者开黑，在公共厨房小露厨艺，在健身房挥汗如雨，在这里一起重构生活。

通过情感链接的创建，租住空间与这些租住于此的新青年群体，完成一场“双向奔赴”。更重要的是，年轻人在这里，找到另一个留在这座城市的理由。

圆“住梦”，方“逐梦”

创立7年时间，龙湖冠寓在点亮万盏灯火之间，帮助一批又一批的20岁+的年轻人，更好进行人生中角色转化关键阶段的过渡。

截至目前，龙湖冠寓已于高能级城市，累计管理16万+间房源，与300万+用户高黏性互动。其中，针对学生群体的“住梦计划”，累计助力超15万毕业生从安居到乐业。

截至目前，龙湖冠寓的保障性租赁住房已落地北京、重庆、天津等10余个城市，累计开业房源超2万间，持续推动解决新市民的住房困难，助力青年人才安居。

(责编：董童、李源)
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