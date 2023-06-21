人民网北京6月21日电 （记者王仁宏）近日，农业农村部在海南省三亚市召开全国深远海养殖工作会议。

会议指出，加快发展深远海养殖，是向海洋要食物的重要途径、现代化海洋渔业建设的重要方向、海洋渔业可持续发展的重要举措、建设海洋强国的重要手段。

数据显示，2017年以来，我国深远海养殖加速推进，目前养殖水体达4398万立方米，水产品年产量39.3万吨，比“十三五”初期分别增加3.3和2.4倍，占海水鱼类养殖产量的两成以上。

会议强调，要全产业链全环节推动深远海养殖高质量发展，增加优质水产品供给，引领推动构建多元化食物供给体系。要按照国土空间规划和养殖水域滩涂规划管控要求，稳步拓展深远海空间。要推动加工流通体系和品牌建设，建立联农带农益农机制，积极发展深远海养殖社会化服务。要规范养殖生产行为，研究制定网箱布设和养殖生产相关标准，健全质量安全管控制度。要深入实施水产种业振兴行动，加强养殖技术和设施装备创新。要强化安全生产，规范做好设施装备检验登记，压实生产经营主体责任。要突出示范引领，积极开展深远海养殖类型的国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建，实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”。大力发展深远海养殖，建设现代海洋牧场，推动海洋渔业向信息化、智能化、现代化转型升级。

会议期间，农业农村部与海南省人民政府签订了共建海南渔业绿色发展先行区战略合作协议。

(责编：王仁宏、吕骞)

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