人民网北京6月21日电 （记者王震）据海关总署消息，近日，深圳海关所属莲塘海关在莲塘口岸旅检进境渠道查获旅客藏匿携带走私钻石及黄金、翡翠饰品19件，价值37.49万元。目前，该案件正进一步侦办中。

莲塘海关关员在对一名进境旅客进行检查时，发现其在行李物品及裤兜内藏匿钻石及黄金、翡翠饰品19件。经专业机构鉴定，上述物品为钻石及其饰品3件共计3.18克拉、黄金饰品13件共计94.72克、翡翠饰品3件共计15.94克，价值共37.49万元。

海关提醒：根据有关规定，以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他方式逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境的货物、物品或者依法应当缴纳税款的货物、物品进出境的是走私行为，将被追究法律责任。

(责编：王震、吕骞)

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