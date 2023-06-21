人民网北京6月21日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，运行在兰渝铁路上的C919次复兴号列车，由中国铁路成都局集团有限公司重庆客运段、重庆车辆段、重庆机务段共同值乘担当。

据介绍，该列车从美丽的山城重庆出发，途经南充北、南部，终到川北旅游古都阆中，全程运行时间为2小时16分。CR200J型复兴号动车组官方色号是国槐绿，编组方式为短编组和长编组。短编组9节车厢，定员720人；长编组11节到20节车厢，最高定员1102人，运营时速160公里。

这款复兴号参照动力分散动车组进行优化设计，采用流线型外形，适用于所有普速电气化铁路，其动力集中在列车头部或列车首尾端。

红烧牛腩、回锅肉等川味套餐是这趟列车上的特色美食。此外，餐车还提供牛肉干、豆干等零食小吃。旅客可扫描座位扶手上的二维码进行点餐，乘务员将送餐到座。

一趟趟奔驰的列车，极大方便沿线百姓出行，为区域发展注入新动能。

(责编：王连香、吕骞)

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