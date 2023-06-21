中非质量基础设施互联互通论坛将于6月29日召开
2023年06月21日10:08 | 来源：人民网
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人民网北京6月21日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，第三届中非经贸博览会将于2023年6月29日至7月2日在湖南长沙举行。由市场监管总局和非洲联盟委员会共同主办的中非质量基础设施互联互通论坛于博览会开幕当天召开。论坛主题是“质量基础设施互联互通，助力中非贸易提质增效”。市场监管总局和湖南省政府领导、部分非洲国家政要及代表、非盟经贸委员等将出席并致辞。
据介绍，中非质量基础设施互联互通论坛被列为博览会六场高端论坛之一，旨在落实市场监管总局于2021年12月与非盟委员会签署的《中非质量基础设施领域合作计划》相关内容，促进中非质量基础设施互联互通，助力中非“一带一路”建设长远务实合作。论坛将就质量基础设施软联通的重要性，计量、标准化、合格评定等工作在提高产品质量、促进产业结构升级、优化营商环境等方面的作用，质量基础设施促进中非贸易互联互通的路径及案例等方面进行交流。
党的二十大报告指出，中国将稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动高质量发展和质量强国建设，推进中国式现代化。当前，非盟正在加快构建非洲一体化，建设非洲大陆自由贸易区，减少区域内贸易壁垒，协调统一贸易规则、规制、标准。中非加强在计量、标准、合格评定领域规则衔接，促进质量基础设施互联互通，将有力促进中非两个大市场经贸规则联通，推动中非经贸合作高质量发展，为中非“一带一路”合作发展作出贡献。
(责编：杨曦、吕骞)
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