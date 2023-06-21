人民网北京6月21日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，6月20日，民生领域反垄断执法专项行动推进座谈会在云南省昆明市举行。市场监管总局副局长、国家反垄断局局长甘霖出席会议并讲话。

会议指出，专项行动开展以来，各地加强统筹谋划和组织领导，聚焦民生领域重点问题，强化专项行动制度保障，扩大公平竞争宣传倡导，取得明显阶段性成效。总局集中公布的第一批典型案例，获得社会各界热烈反响和高度评价。要牢牢把握反垄断工作的政治属性、人民属性、发展属性，进一步加大执法力度，增强监管合力，强化制度保障，深化竞争倡导，推动专项行动取得更大成效。

(责编：杨曦、吕骞)

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