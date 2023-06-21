人民网北京6月21日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的政策例行吹风会上，工业和信息化部副部长辛国斌对”如何实现汽车产业电动化、网联化、智能化互融协同发展“作出回应。

辛国斌表示，汽车产业变革的主要方向是电动化、网联化和智能化，电动化催生新型一体化的电子电气架构，是智能网联技术应用的最好载体。智能网联技术又会反向赋能电动化发展，二者融合共生、相互促进。

他介绍，在技术创新方面，新一代电子电气架构、大算力计算芯片等实现了装车应用。多款具备增强组合驾驶辅助功能的新车型都在陆续发布。一些跨国公司都发布了L2、L3级智能驾驶车型，国内也有很多相关车型上市。

在示范应用方面，目前全国已开放智能网联汽车测试道路里程超过15000公里，自动驾驶出租车、无人巴士、自主代客泊车、干线物流以及无人配送等多场景示范应用在有序开展。

在网联发展方面，全国17个测试示范区、16个“双智”试点城市、7个国家车联网示范区完成了7000多公里道路智能化升级改造，装配路侧网联设备7000余台套。2022年，具备组合辅助驾驶功能的L2级乘用车新车渗透率达到了34.5%。

“相比电动化，汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多，程度也更深，可以想像的空间也更大。”辛国斌指出，下一步，新能源汽车产业发展部际协调机制各成员单位将重点开展以下几个方面工作：

一是支持关键技术攻关。支持重点大企业牵头，大中小企业参与，开展跨行业跨领域协同创新。创新是第一生产力，要加快关键芯片、高精度传感器、操作系统等新技术新产品的研发和推广应用，进一步提升产业发展内生动力。

二是进一步完善网联基础设施。加快C-V2X、路侧感知、边缘计算等基础设施建设，建立基于边缘云、区域云和中心云三级架构的云控基础平台，形成统一的接口、数据和通信标准，进一步提升网络感知、云端计算能力。

三是深化测试示范应用。启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，这里指的是L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。

此外，还会发布新版的智能网联汽车标准体系指南，推进功能安全、网络安全、操作系统等标准的制修订，加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市、能源综合一体站等融合发展等标准，通过标准引导电动化、智能化、网联化发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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