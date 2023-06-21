人民网北京6月21日电 （记者王连香）记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）获悉，端午小长假铁路运输期限为6月21日至6月25日，共计5天，中国铁路北京局预计发送旅客600.5万人，日均120.1万人，较2019年增加41万人。6月22日为客流高峰日，预计发送旅客139万人，客流以旅游、探亲为主。

自6月15日京津城际优化调整运行组织后，采用重联或长编动车组列车的方式提升运力，高峰日较调整前运输能力提升18%，有效满足京津间短途客流出行需求。为进一步推动京津冀地区资源共享、市场互动，满足广大游客暑期休闲度假需求，端午小长假期间，中铁旅集团将开行京津冀塞罕坝系列文化旅游班列，于6月22日从北京站出发，游客可游览塞罕坝国家森林公园、太阳湖、御道口大峡谷、月亮湖、桃山湖等著名景区。详情可拔打咨询电话：400-677-6186或关注“中国铁旅集团”微信公众号。

针对今年端午假日运输，中国铁路北京局全面做好小长假旅客运输组织工作，各客运车站节前对旅客使用的电梯、引导标识、安检、闸机等设备进行全面检查，保持良好的使用状态。加强各客站、旅客列车环境卫生保洁质量，为旅客假期出行创造干净、整洁、舒适的卫生环境。各客运站根据客流情况，提前安排好充足人员力量，增加工作人员强化引导，确保旅客进站畅通。

节日期间，各客站所有旅客出站通道全部开启，客流高峰时段，及时加开应急出站通道，确保旅客出站畅通。同时，北京各客运大站密切配合北京市交通委、重点站区管委会等有关部门，做好地铁等公共交通延长运营时间的对接工作，服务旅客到京交通接驳。

(责编：王连香、吕骞)

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