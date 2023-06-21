人民网北京6月21日电 （记者王仁宏）6日19日，“2023数字空间绿色低碳行动”首场轮值单位交流会在人民日报社举行。

2022年10月25日，中国互联网发展基金会联合中华环保联合会等单位共同发起“2023数字空间绿色低碳行动”，并同步发起首批轮值单位召集。经过网络征集、资格审查、评审委员会“初审+复审”推选，最终确认五大行动方向、10家轮值单位名单，他们分别是：

数字传播方向：人民网、抖音集团

数字平台方向：中华环保联合会、蚂蚁集团

数字技术方向：赛迪研究院、百度智能云

数字经济方向：国家发展和改革委员会国际合作中心、平安银行

数字生活方向：生态环境部宣传教育中心、宝马集团

会上，10家轮值单位代表围绕五大行动方向，总结了行动开展以来各单位结合实践经验、落实行动目标、数字助力“双碳”工作的经验与做法，同时分享了下一步的工作计划。中国互联网发展基金会副秘书长彭锋主持会议并讲话。

在数字传播方面，人民网与抖音聚焦数字化传播方式，通过线上活动、融媒运营、全渠道传播等发挥数字传播优势，传递绿色、低碳、环保理念，推动构建绿色低碳数字空间声量场，唱响数字空间绿色发展主旋律。

作为“网上的人民日报”，人民网长期关注生态文明领域，着重宣传阐释习近平生态文明思想。自行动开展以来，人民网积极承建第二届中国数字碳中和高峰论坛官网，并配合数字空间绿色低碳行动开展发布相关启示、公告，栏目化、系列化推出专题报道、研讨会和主题论坛活动，筑牢宣传主阵地。抖音发挥内容及平台能力，创新绿色优质科普内容，倡导、支持、拓展公益新方式，带动公众参与到绿色低碳行动中。在绿色知识传播方面，抖音多种方式并举，总播放量超过550亿次。

在数字平台建设方面，中华环保联合会和蚂蚁集团依托智库资源、技术优势及数字化减碳平台建设经验，结合各自特性分别打造面向绿色生活、绿色技术及绿色生产等方向的数字碳中和平台。

目前，中华环保联合会已组建成立中华环保联合会碳普惠专委会（筹），基于专委会共同搭建绿普惠云-碳减排数字帐本。平台搭建后，将帮助地方政府、企业和个人量化碳减排行为，助力实现绿色生活可视化。蚂蚁则基于绿色减排理念，依托蚂蚁森林等数字平台资源，通过平台打卡、能量捐献、标准建设等，引导用户积极拥抱绿色生活方式，为企业、机构进行绿色行为量化提供经验范本。

在数字技术方向，赛迪研究院和百度智能云聚焦推动数字化绿色技术研发，在理论研究、体系搭建和技术实践等方面着手，赋能提升各领域整体减排效果。

据悉，近年来，赛迪研究院积极推进数字化碳管理体系理论研究，研发了多场景数字化碳管理解决方案，赋能工业减碳，帮助工业领域实现减排降碳、降本增效。百度智能云则通过度能AIoT能碳数智化平台，将数字技术和降碳技术融入到传统产业的各类实践场景，孕育形成新业态、新模式，以算力、算法优化多端用能，实现碳排放管理、减碳分析、中和推演等一系列能碳数智管理服务。

数字经济方向则由国家发展和改革委员会国际合作中心和平安银行共同推动，围绕各产业细分领域对数字化技术的实践应用，着重释放互联网产业数字化基础优势，驱动各行业实现绿色低碳转型新跨越。

其中，国家发展和改革委员会国际合作中心发挥综合性智库作用，推动碳中和相关政策的研究、落地与实践。自行动开展以来，该中心已牵头研究数字碳中和的区域发展，并围绕“降碳、减污、扩绿、增长、协同”等，进一步开展中国“双碳”治理指数专题研究，分析各地区、各城市“双碳”治理质量及成果，为各地深入推进“双碳”工作积极赋能；同时，根据“数字经济”方向轮值职责，国际合作中心已编制完成《数字空间+绿色消费行动方案》；下一步，国际合作中心将在轮值期内筹备或指导“数字空间+绿色消费”系列活动。低碳家园是平安银行率先推出的银行业首个借记卡、信用卡碳账户平台，建立起碳账户核算体系、权益体系，形成了从绿色行为到权益兑换的完整闭环，让用户直观感受每一次绿色行为带来的减碳成效。通过实际资源的投入引导居民生活进行绿色转型，携手各行各业共同推动消费领域提升节能减排效果。自上线以来用户数持续增长，截至目前，平台碳减排量超4000吨。

在数字生活方面，生态环境部宣传教育中心联合中华环保联合会、中国互联网发展基金会等单位成立碳普惠合作网络机制，积极推进碳普惠工作机制创新、能力建设、政策研究及网络宣传等方面工作。

目前，中心已主持编写并发布《中国碳普惠发展与实践案例研究报告》，并组织多场碳普惠专题沙龙进行话题研讨，未来还将通过开展公益大讲堂、组织专家研讨、编写碳普惠进展研究报告等，持续推动碳普惠工作落地见效。会上，作为轮值单位中唯一一家制造厂商，宝马集团结合行业特性，分享了跨国制造企业践行低碳目标的经验做法，即协同全产业链上下游贯彻低碳绿色转型。据介绍，2021年，宝马启动BMW美丽家园行动，资助保护中国生物多样性及国家公园建设。同时，宝马在全国门店推行“领创绿星”计划，以操作指南形式，引导全国汽车经销门店进行减碳降排，为消费者提供舒适、绿色、便捷的消费体验。

会上，电子工业出版社总编辑、华信研究院院长刘九如，北京交通大学教授、博士生导师、碳中和科技与战略中心主任王元丰，伏羲智库创始人、清华大学互联网治理研究中心主任、中国科学院计算研究所研究员李晓东，清华大学新闻学院教授、博士生导师沈阳，分别就各轮值单位汇报内容，进行发言指导。

彭锋在会议总结时表示，各“轮值单位”积极响应数字空间绿色低碳行动，扎实发挥了“轮值单位带头+行业带动”双轮驱动作用，行动成效初步显现。下一步，各平台要结合自身优势，进一步总结数字低碳工作的好经验、好做法。以品牌化运营形成合力，以统一标识、统一标语、多渠道进行矩阵传播，集中力量打响“数字空间绿色低碳行动”传播声势，进一步放大传播效应。同时，各“轮值单位”要加强互动合作，创新数字赋能绿色行动的新应用、新模式、新场景。“各轮值单位要进一步聚焦数字低碳行动目标，集思广益、博采众长，进一步总结行动经验、沉淀行动成果、落实行动成效，共同推动实现数字化绿色化协同转型发展。”

(责编：王仁宏、吕骞)

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