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业界：加速数字中国建设 推动中文域名应用普及

黄盛
2023年06月21日18:14 | 来源：人民网
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针对中文域名应用普及工作，在近日举办的2023数字产业大会暨第五届GDS数字大会上，多位业内人士就数字经济时代如何进一步推动中文域名应用普及进行了研讨。

“中文域名是我国域名体系的重要组成部分。”中国互联网协会副秘书长裴玮表示，域名、IP地址等基础资源，是推进数字经济发展的重要基石。

“互联网是去中心化的，但域名注册的管理是中心化、分层管理的，目的是保证域名的全球唯一性。”互联网域名系统国家工程研究中心主任毛伟认为，对我国用户而言，中文域名体现了三大认同，一是语言认同，中国人说中文，用中文域名可以方便使用和记忆；二是身份认同，作为中国人，希望网上用的名字还是现实中的名字；三是文化认同，希望能够在网上能够传播和弘扬中华文化。

据悉，近年来，中文域名应用普及加速推进。一方面，《“十四五”信息通信行业发展规划》中明确“进一步推动中文域名推广应用”，从政策层面对中文域名进行了助力；另一方面，社会各界也在积极运用中文域名，比如成都第31届世界大学生夏季运动会官网先后启用“成都大运会.网址”、“蓉宝.网址”、“成都大运会官方票务.网址”，得到了各界的关注。

有业内人士表示，中文域名.网址可以让社会机构组织实现线下线上统一，让用户看一眼就记住。同时，在建设网络强国过程中，也要加强网络文化建设，树立以中华文明为底蕴的网络文化意识，让以中华文明为底蕴的网络文化根植网络强国，并在网络知识产权保护方面发挥出更加重要的作用。

 

 

 

(责编：郭思邈、吕骞)
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