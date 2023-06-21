人民网北京6月21日电 （黄盛）据证监会消息，近日，证监会发布了《关于深化债券注册制改革的指导意见》（以下简称《债券注册制改革指导意见》），以及《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》（以下简称《中介机构债券执业指导意见》），扎实推进债券注册制改革走深走实，加快完善公司（企业）债券制度规则体系，持续推进审核注册工作制度化、规范化和透明化，强化债券全链条监管和风险防范，全面深化债券市场功能，更好支持国家重大战略实施和重大项目建设，助力建设现代化产业体系和实体经济高质量发展。

具体来看，《债券注册制改革指导意见》，是根据《证券法》《企业债券管理条例》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定，坚持制度化规范化透明化的原则，按照统一公司债券和企业债券、促进协同发展的思路，对深化债券注册制改革作出系统性制度安排，并提出了四个方面十二条措施：

一是优化债券审核注册机制，强化以偿债能力为重点的信息披露要求，建立分工明确、高效衔接的审核注册流程，完善全链条监管制度安排，加强质量控制和廉政风险防范。

二是压实发行人和中介机构责任，明确发行人应当严格履行本息偿付义务，加强募集资金管理；提高优质企业融资便利性，积极服务国家重大战略和重大项目建设；压实中介机构“看门人”责任。

三是强化债券存续期管理，完善债券日常监管体系，健全市场化、法治化、多元化的债券违约风险化解机制。

四是依法打击债券违法违规行为，加大对债券严重违法违规行为的查处力度，构建行政、民事、刑事立体化追责体系；着力建设以机构投资者为主的债券市场，健全投资者保护机制。

《中介机构债券执业指导意见》，是遵循债券市场发展规律，加强监管，压实责任，明确了服务高质量发展、强化履职尽责、深化分类监管、严格监管执法等四方面原则，并提出了五个方面共十四条措施：

一是强化承销受托业务执业规范，完善以发行人质量为导向的尽职调查体系，强化主承销商督促发行人提升信息披露质量职责，加强承销环节全过程规范管理；增强受托管理机构持续跟踪监测和主动管理义务等。

二是提升证券服务机构执业质量，明确提高会计师事务所、律师事务所、信用评级、资产评估等执业质量监管要求，实现中介机构债券业务全覆盖。

三是强化质控、廉洁要求和投资者保护，强化内控部门对业务前台的有效制衡，突出防范债券发行中商业贿赂、不当承诺等廉洁风险点，加强对发行人和投资者教育与保护。

四是依法加强监管，完善监管制度规则，加强中介机构检查督导，强化债券承销分类管理。

五是完善立体追责体系，强化行政追责，推动行政追责和司法追责的高效联动。

证监会相关负责人表示，《债券注册制改革指导意见》《中介机构债券执业指导意见》征求意见稿向社会公开征求意见后，市场各方广泛关注，总体赞同《债券注册制改革指导意见》《中介机构债券执业指导意见》的基本思路、整体框架和主要内容，并提出了一些具体修改建议，证监会经认真研究，吸收采纳相关意见建议，并进行了相应完善。

(责编：郭思邈、吕骞)

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