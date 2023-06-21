人民网北京6月21日电 （记者赵竹青）据中国科学院官网消息，近日，2023自然指数年度榜单发布，中国科学院继续位列全球首位。根据此前发布的自然指数数据，中国科学院已连续十一年位列该排行榜全球第一。此外，中国科学院大学由去年的第8位升至第5位，中国科学技术大学由第9位升至第6位。

此次最新的自然指数榜单是基于2022年1月1日至12月31日的统计数据，展示了不同国家和科研机构在自然科学领域高水平科研产出的情况。该排行榜显示，中国科学院在全球科研机构综合排名中高居榜首，2022年的份额大幅领先于排名第2的美国哈佛大学以及排名第3的德国马普学会。中国科学院在化学、物理科学、地球与环境科学3个学科领域继续排名全球第一，在生命科学领域上升1位排名第4。

按照自然科学进行排名，全球机构十强中居于第4至10位的分别是法国国家科研中心、中国科学院大学、中国科学技术大学、南京大学、美国斯坦福大学、北京大学、清华大学。

最新榜单显示，以贡献份额衡量，中国对自然指数所覆盖的四大自然科学类别的总体研究贡献首次升至首位。高质量科研产出居前十位的国家是中国、美国、德国、英国、日本、法国、韩国、加拿大、瑞士和印度。与2021年相比，中国的调整后份额增长了21.4%，在年度榜单前十国家中增幅最大。

此前纳入自然指数统计的自然科学期刊数量为82本。从今年开始，自然指数数据库首次收录来自64种医学期刊的文章，让用户可以追踪卫生科学领域的相关趋势。在这一领域，美国遥遥领先，其份额是位居第2的中国的四倍多。

自然指数是一个体现机构科研表现的指标，主要采用论文数和份额两种科研产出计算标准。它通过包括了作者单位信息和机构关系的数据库，追踪发表在146种高质量自然科学和卫生科学期刊上的科研论文。自然指数提供机构和国家层面上所发表论文的绝对计数和分数式计数，可显示全球高质量科研产出及合作的情况。

(责编：赵竹青、吕骞)

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