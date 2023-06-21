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人工智能赋能千行百业 领航数字生产力跃升蝶变

王绍绍
2023年06月21日19:11 | 来源：人民网
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人工智能与一、二、三产业融合成效显著，引擎作用日益凸显。大模型作为人工智能的新业态，已成为产业数字化与智能化的重要支撑。

业内专家表示，人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，正在深刻改变着人们的生产、生活、学习方式。人工智能大模型的发展对于推动产业优化升级、生产力整体跃升具有关键性作用。

据中国信通院测算，2022年我国人工智能核心产业规模达5080亿元，同比增长18％。与垂直人工智能相比，通用人工智能已经不局限于处理单一任务，实现了跨领域、跨学科、跨任务和跨模态的应用。

科技部新一代人工智能发展研究中心发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》显示，中国研发的大模型数量排名全球第二，仅次于美国，目前中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。

清华大学讲席教授、智能产业研究院院长张亚勤表示，预训练大模型和生成式AI为代表的技术在计算机视觉和自然语言处理等领域取得突破性进展，大规模数据驱动的计算范式也在深刻影响着生物、化学、生命科学等学科的科学发现模式，这对于我们理解什么是智能的本质，如何达到新的智能，为什么会达到新的智能都有深刻意义。

人工智能技术也为企业的数字化转型提供了关键的增长动力。业内专家表示，AI和人类之间并不是简单替代，通过人和AI的合作，可以获得更高的效率和产生更好的效果。

值得注意的是，大模型虽然已迈上“快车道”，但依然存在发展掣肘，大模型未来还有很大的发展潜能。360集团创始人周鸿祎表示，大模型的价值不只在于互联网场景，而在于把大模型的能力通用化、泛化、垂直化，与具体的业务需求深度融合，而这样的产业机会刚刚开始，未来大模型还是要往产业化、企业化、个人化发展。

人民网财经了解到，近日，360智脑的360GPT-S2-V8型号产品获得了中国信息通信研究院“可信AIGC大语言模型基础能力”评估报告，这是国内首个通过中国信通院该项权威评估的大模型产品。

周鸿祎介绍，大模型弯道超车的关键在于发展多模态。目前，360已具备跨模态生成能力，包括文字处理能力、图像处理能力、语音处理能力以及视频处理能力，可实现文生文、文生图、文生表、图生图、图生文、视频理解等功能。

目前，大模型技术不断演进，人工智能已经发展到了强调“通用性”的新阶段，在通用人工智能的驱动下，多行业将迎来新的变革。

上述专家表示，发展大模型，一方面要依靠“市场的手”，让市场的“大浪淘沙”发挥主要作用；但同时也需要“政策的手”予以引导和调节，推动、鼓励和统筹产学研进行合作，共建大模型的产业生态。

(责编：郭思邈、吕骞)
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