人民网北京6月21日电 （记者乔雪峰）在餐厅点完菜后才过去10分钟，工序复杂的餐品就可以端上桌。近几年，在“宅经济”催化下，预制菜行业增速喜人，逐渐成为消费者的“新宠”。一边连着田间地头，一边连着消费者舌头，预制菜还被认为是推动农村三产融合发展、促进农民增收致富的新渠道。

据了解，预制菜按主要原料分为肉类、水产类、粮食类、果蔬菌四类，其中肉禽类占比最高，其次是水产类。渤海大学食品科学与工程学院院长李学鹏指出，我国水产资源丰富，水产品消费大有可为，预制加工潜力巨大。

“水产预制菜作为预制菜的重要品类，一直是各方高度关注的领域，也是不断有新产品涌现的领域。”6月20日，农业农村部贸易促进中心副处长刘岩在2023中国（抚远）冷水鱼预制菜高质量发展大会上表示，中国是水产生产和贸易大国，抚远也是我国冷水鱼大市，具有品种丰富的原材料和独具特色的加工工艺，冷水鱼预制菜将成为抚远最有活力的预制菜。

中国预制菜产业联盟理事长、一亩田集团CEO邓锦宏致辞中表示，联盟将依托自身行业融合优势，不断延伸冷水鱼产业链条，深耕预制菜产业细分市场，形成优势突出、特色鲜明、竞争有力的“冷水鱼预制菜”产业体系，以差异化、生态化、品牌化、国际化为发展路径，最终打造“全国冷水鱼预制菜之都”。

水产品的运输离不开冷链物流技术的发展。中国工程院赵春江院士介绍了水产品的冷链物流技术，包括智能网箱技术、水产物流路径优化、鱼类货架期预测技术等，通过创新技术的落地，为冷水鱼产业快速发展保驾护航。

中国农业大学食品科学与营养工程学院教授罗永康结合冷水鱼鱼体水分含量高、不易长期保存且加工工艺复杂的特点，提出应当重点关注食品安全问题，解决产品品类单一、风味还原度差、加工技术和装备落后等问题，同时企业也应当改变传统农业依附性的加工模式，而应当以市场为指引来反馈生产，形成现代市场导向性的生产模式。

(责编：郭思邈、吕骞)

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