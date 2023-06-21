王绍绍

“高铁一响，黄金万两”，铁路作为经济发展的重要驱动力，为带动区域发展增添了新引擎。一条条“钢铁大动脉”的建成投运，改变并丰富着区域的交通格局，打开了广阔的经济腹地。

衢宁铁路助力宁德智造走向世界

衢宁铁路位于浙西南和闽东北地区，线路全长379公里，北起浙江省衢州市，向南途经浙江丽水市、福建省南平市，终至福建省宁德市。亚洲最大的乘用车总装车间——上汽宁德基地就坐落在宁德。

作为宁德市抱回来的“金娃娃”项目，服务上汽宁德基地的宁德陆港铁路专用线于2020年9月27日与衢宁铁路同步开通运营，全长4.637km，总投资约6.12亿元，毗邻世界级深水港三都澳，沈海、福宁、宁武、宁古等高速公路在此交汇，具有公铁海“三位一体”的多式联运先天优势。

航拍下的宁德汽车基地铁路专用线。唐志海摄

随着首批290台商品汽车专列在南铁福州车务段漳湾三屿站缓缓驶出开往武汉大花岭南站，宁德地区货物无铁路运输瓶颈被打破。自正式通车运营至2023年6月17日，南铁福州车务段漳湾三屿站累计完全发运上汽商品车144152台，主要发往武汉、上海、西安、兰州、昆明等25个城市，出口到英国、墨西哥、澳大利亚等多国。

衢宁铁路填补了闽东北地区铁路网空白，对进一步推进闽东构建绿色物流新格局，完善海西地区路网结构，促进沿线旅游资源开发和生态资源优势转化、巩固脱贫攻坚成果、助力当地乡村振兴，具有十分重要的意义。

在衢宁铁路山海间穿梭的货物列车。唐志海摄

智能技术保障跨海铁路安全升级

平潭海峡公铁两用大桥是福平铁路的关键性控制工程，位于世界上著名的三大风暴海域之一的平潭海峡，这里每年6级以上大风超过300天，7级以上大风超过200天。大桥的巡检养护成为了保障行车安全的重要一环。

平潭海峡公铁两用大桥作为福州连通平潭岛的重要工程，对于完善闽东北区域综合交通网络，推进东南铁路网络进一步融入全国高速铁路网，带动区域整体开放开发具有重要意义。

平潭海峡公铁两用大桥采用了桥梁智能化综合管养系统，将现代计算机、互联网、传感器、大数据等技术与传统桥梁管养深度融合，开展智能采集、智能预警、智慧评估和智慧生成报告等功能创新，建立“系统平台+咨询服务”的新型管理养护模式。

由于铁路桥上的高强螺栓群长期处于高频、高幅值的动力循环荷载作用下，非常容易锈蚀、松动甚至脱落，影响行车安全，传统的人工巡检很难及时发现螺栓异常，结合智能化的技术手段对高强螺栓进行监测并实时预警，可以保障大桥运营及结构安全。

移动巡检养护APP是智慧桥梁巡检养护系统的重要组成部分，主要为解决传统人工巡检养护过程中采用纸质化记录不方便、出错率高、数据保存难、巡检养护流程复杂并且不规范等问题。APP成功将AI技术、AR技术、语音识别技术、二维码扫描技术、GPS定位技术、移动互联网技术结合在一起，很大程度提高了一线巡检养护人员的工作效率和专业水平。

“海上长龙”带动区域旅游快速发展

2020年12月26日，福平铁路开通运营，线路全长约88.43公里，其中桥隧占比79.04%，建成了乌龙江特大桥、平潭海峡公铁两用大桥等重难点工程。

福平铁路作为国家“八纵八横”高速铁路网京港（台）通道京福高铁的重要延伸，带动了闽东北区域整体开放开发、对服务“一带一路”建设具有重要意义。

公铁相连的平潭海峡公铁大桥。宁文俊摄

福平铁路结束了平潭不通铁路的历史，平潭、长乐与福州老城区形成了“半小时生活圈”，坐着高铁穿过平潭海峡公铁两用大桥，就可抵达福平铁路的终点平潭动车站。

平潭岛是福建省第一大岛，东临台湾海峡。岛上有国家级海岛森林公园、海坛风景名胜区，素有“千礁之岛”美誉，作为“蓝眼泪”的网红打卡点，全国各地前来欣赏海滩风光的游客络绎不绝。据了解，自2020年12月26日福平铁路开通运营以来，截至2023年5月31日，平潭站到发旅客共计336.66万人，2023年已发送旅客占2021年开站首年全年发送旅客的73%。

平潭站正在出站的游客。成俊摄

近十余年，福建铁路穿山越海，初步形成“三纵六横”的铁路网格局，我国第一条跨海高铁——福厦高铁预计在今年9月底具备开通运营条件，线路开通后，福州、厦门将形成“一小时生活圈”，能进一步完善东南沿海快速铁路网络，对推动沿线城市经济社会发展具有重要意义。（实习生王娴对本文亦有贡献）

(责编：郭思邈、吕骞)

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