人民网北京6月21日电 （记者杜燕飞）记者从南方电网公司获悉，近日，在±800千伏昆柳龙直流工程龙门换流站，南方电网公司研制的国内首套±1200千伏车载式自动化直流耐压试验系统成功投入使用。

±1200千伏车载式自动化直流耐压试验系统投入使用。受访者供图

据介绍，该系统不仅可满足我国800千伏及以下电压等级直流设备的直流耐压试验需求，还可以应用在高海拔换流站直流设备的交接试验中，可满足在恶劣天气等情况下的主网架应急保障需求，对保证南方电网西电东送大通道畅通，保障南方五省区电力供应具有重要意义。

“与旧系统相比，该系统提升了直流耐压试验的工作效率、安全性。新系统将传统的零散直流耐压试验装备整合升级，通过无线遥控自动升降、自动放电，迅速完成所有准备工作，单次试验准备时间由7小时缩短至10分钟。”南方电网公司相关负责人表示，该系统自动放电装置还可根据试品残余电荷量的大小自动选择放电电阻，解决了大容量试品（如海底电缆）直流耐压试验后的放电工作操作难、时间长的问题。

专家认为，作为测量电流的一种新型技术设备，纯光电流互感器（纯光CT）在直流输电工程中具有不可替代的作用，其可靠性直接影响系统安全稳定运行。对纯光电流互感器绝缘子进行直流耐压试验的主要作用是考核被试设备承受过电压的能力，发现绝缘子内部的绝缘缺陷，确保纯光电流互感器满足运行要求。

(责编：郭思邈、吕骞)

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